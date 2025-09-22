Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मैदान पर गनशॉट सेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उगला जहर, जश्न के तरीके पर उठे सवाल तो कह दी ये बात

IND vs PAK: भले ही साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम 171 रन से आगे नहीं बढ़ सकी, जिसे भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 22, 2025

IND vs PAK
भारत बनाम पाकिस्तान, Asia Cup 2025 (फोटो- IANS)

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अपने 'गनशॉट सेलिब्रेशन' के बारे में बताया है और फिर से भारतीय फैंस को आहत करने का काम किया है। फरहान ने बताया कि इस तरह के सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने पहले से कोई प्लान नहीं बनाया था। यह उसी पल हुआ था। सलामी बल्लेबाज के मुताबिक, उन्हें परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देखते हैं। साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए सुपर-4 मुकाबले में अर्धशतक जमाने वाले इकलौते पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। अर्धशतक जड़ने के बाद, फरहान ने बल्ले से 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

फरहान को नहीं पड़ता फर्क

पाकिस्तान ने 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 का अगला मुकाबला खेलना है, जिससे पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरहान ने बताया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। साहिबजादा फरहान ने कहा, "मैं अर्धशतक लगाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपको जहां भी खेलना हो, आक्रामक खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह भारत के ही खिलाफ हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने भारत के विरुद्ध मुकाबले में खेला।"

ये भी पढ़ें

सलमान आगा ने तो अंपायर को ही बता दिया गुनाहगार! बताया पाकिस्तान क्यों नहीं बन पाई बड़ा स्कोर
क्रिकेट
varun Chakravarthy

भले ही साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम 171/5 से आगे नहीं बढ़ सकी। साहिबजादा फरहान के अलावा, पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन की पारी खेली, जबकि फहीम अशरफ 20 रन बना सके। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन टीम के खाते में जोड़े।

पाकिस्तान की इस हार के बाद पूर्व क्रिकेटर्स टीम को जमकर लताड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मैदान पर परफॉर्मेंस कम ड्रामा ज्यादा दिख रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

22 Sept 2025 04:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मैदान पर गनशॉट सेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उगला जहर, जश्न के तरीके पर उठे सवाल तो कह दी ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.