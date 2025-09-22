मैदान पर गनशॉट सेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उगला जहर, जश्न के तरीके पर उठे सवाल तो कह दी ये बात

भले ही साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम 171/5 से आगे नहीं बढ़ सकी। साहिबजादा फरहान के अलावा, पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन की पारी खेली, जबकि फहीम अशरफ 20 रन बना सके। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन टीम के खाते में जोड़े।