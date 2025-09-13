IND vs PAK Head to Head in T20: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, लेकिन ओवरऑल आंकड़ों में कहीं नहीं टिकते पड़ोसी

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से दो बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है तो एक बार पाकिस्तान को जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम ने भारत को 2022 में सुपर में हराया था। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक 13 बार आमने सामने हुई हैं। पाकिस्तान को 3 मैचों में जीत मिली है तो भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं। आखिरी 5 टी20 में भी भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान को 2 मैचों में जीत मिली है।