IND vs PAK Head to Head in T20: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, लेकिन ओवरऑल आंकड़ों में कहीं नहीं टिकते पड़ोसी

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में इतिहास की सबसे सफल टीम इंडिया का समना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के टी20 आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2025

IND vs PAK Head To Head in T20
भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 (फोटो- ACC)

IND vs PAK Head To Head in T20: एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले पर न सिर्फ भारत और पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरे रहने वाली हैं, क्योंकि दुनिया की दो बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू होगा। इस मैच से पहले चलिए जानते हैं कि दोनों टीमों टीमों के बीच टी20 का इतिहास कैसा रहा है।

3 बार टीम इंडिया को हरा पाई है पाक

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से दो बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है तो एक बार पाकिस्तान को जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम ने भारत को 2022 में सुपर में हराया था। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक 13 बार आमने सामने हुई हैं। पाकिस्तान को 3 मैचों में जीत मिली है तो भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं। आखिरी 5 टी20 में भी भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान को 2 मैचों में जीत मिली है।

भारतीय टीम को पाकिस्तान ने जिन आखिरी 2 मैचों में हार मिली है, वो दोनों मुकाबले दुबई में खेले गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को टी20 में पहली बार साल 2012 में हराया था, जब 3 मैचों की टी20 सीरीज में पड़ोसी टीम भारत दौरे पर आई थी। दोनों टीमें पहली बार 2007 टी20 वर्ल्डकप में आमने सामने हुई थीं, जब मुकाबला टाई हो गया था लेकिन टीम इंडिया ने बॉल आउट में मुकाबला अपने नाम कर लिया था।

दुबई में भारत बनाम पाक के आंकड़े

दुबई की पिच पर दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं और दो बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है तो एक ही बार भारतीय टीम को जीत मिली है। इस बार भी दोनों टीमें दुबई के इटंरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होने जा रही हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी दुबई में पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी। मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा, जिसके लिए शाम 7.30 बजे टॉस होगा। मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है।

Published on:

13 Sept 2025 03:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK Head to Head in T20: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, लेकिन ओवरऑल आंकड़ों में कहीं नहीं टिकते पड़ोसी

