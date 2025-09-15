Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा घमंड हुआ चूर-चूर, मैच के बाद छिपाया मुंह

Ind vs Pak Match Highlights: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले के बाद हर किसी टीम को हराने की चुनौती देने वाले पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा घमंड हुआ चूर-चूर हो गया है। मैच के बाद वह पोस्‍ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं आए।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

Ind vs Pak Match Highlights
Ind vs Pak Match Highlights: पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्‍तान के मैच का इंतजार इन दोनों देशों के साथ दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था। दुबई इंटरनेशनल क्रिके स्‍टेडियम में रविवार रात खेले गए इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' के सामने पाकिस्तान की टीम हर मोर्चे पर पस्त नजर आई। पाकिस्तानी टीम के हर विभाग ने भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में टीम इंडिया ने बताया कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं टिक सकता है। इस मुकाबले में भारत ने 25 गेंद शेष रहते पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंद दिया। इस हार के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान ने वह शर्मनाक काम किया, जो शायद ही किसी कप्‍तान ने अब तक किया हो।

सलमान आगा ने छिपाया मुंह!

भारत से हारने के बाद पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान सलमान आगा का घमंड चूर-चूर हो गया है। सलमान आगा ने ओमान जैसी हल्‍की टीम के खिलाफ जीत के बाद भारत को चेतावनी देते हुए बड़े बोल बोलते हुए कहा था कि पाकिस्‍तान की ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन, एक बार भारत के हाथों पाकिस्‍तान को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे मजेदार बात ये है कि इस हार के बाद सलमान आगा इंटरव्‍यू देने तक नहीं आए। शायद वह कहीं जाकर छिप गए।  

सूर्यकुमार यादव ने खेली कप्तानी पारी

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी। शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई। सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया। सूर्या 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता।

ताश के पत्‍तों की तरह 127 रनों पर ढेर हुई पाकिस्‍तानी टीम

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हुआ। पाकिस्तान पहली गेंद से ही बैकफुट पर दिखी। जब हार्दिक पंड्या की पहली बाहर की गेंद पर सईम अयूब जसप्रीत बुमराह को कैच दे बैठे। फिर बुमराह ने दूसरा झटका दिया।

इसके बाद भारतीय स्पिनर्स कहर बनकर टूटे और पाकिस्तानी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह महज 127 रनों पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए नाबाद 33 रनों की पारी नहीं खेली होती तो, पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्‍यादा 44 गेंद पर 40 रन बनाए।

कुलदीप यादव फिर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज 

कुलदीप यादव श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पंड्या सर्वाधिक महंगे रहे। 4 ओवर में 34 रन लुटाकर उन्हें 1 विकेट मिला था।

