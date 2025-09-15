IND vs PAK: भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा घमंड हुआ चूर-चूर, मैच के बाद छिपाया मुंह

India vs Pakistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्‍तान के मैच का इंतजार इन दोनों देशों के साथ दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था। दुबई इंटरनेशनल क्रिके स्‍टेडियम में रविवार रात खेले गए इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' के सामने पाकिस्तान की टीम हर मोर्चे पर पस्त नजर आई। पाकिस्तानी टीम के हर विभाग ने भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में टीम इंडिया ने बताया कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं टिक सकता है। इस मुकाबले में भारत ने 25 गेंद शेष रहते पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंद दिया। इस हार के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान ने वह शर्मनाक काम किया, जो शायद ही किसी कप्‍तान ने अब तक किया हो।