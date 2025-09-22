पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, अपने गुरु युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर बोले- आज वह दिन था

Abhishek Sharma Fastest Fifty against Pakistan: भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करते हुए टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक अर्धशतक लगाया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 74 रनों की तूफानी मैच विनिंग पारी खेली। इस उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने इस दौरान अपने गुरु युवराज सिंह का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक महज 24 गेंदों पर पूरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में किसी भी भारतीय का लगाया यह सबसे तेज अर्धशतक है। पूर्व में यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम दर्ज था। 2012 में युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 29 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था, लेकिन अभिषेक ने उनसे पांच गेंद कम खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है।
प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने पर अभिषेक शर्मा ने कहा कि आज मैच में जिस तरह से वे (पाकिस्तानी गेंदबाज) बिना किसी कारण के हमारे सामने आ रहे थे, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने उनके पीछे जाने का फैसला किया। मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। गिल और मैं स्कूल के दिनों से खेल रहे हैं, हमें एक-दूसरे की संगति पसंद है। हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे और आज वह दिन था।
अभिषेक ने शुभगन गिल की बल्लेबाजी को लेकर कहा कि जिस तरह से वह जवाब दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप किसी को इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम मेरा समर्थन करती है और वे मेरा साथ देते हैं। यही इरादा मैं दिखाता हूंं और मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं।
बता दें कि अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़कर भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत नींव रखी। शुभमन गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 74 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। जिसके चलते भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत दर्ज की।