पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, अपने गुरु युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर बोले- आज वह दिन था

Abhishek Sharma Fastest Fifty against Pakistan: भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बल्‍ले से कमाल का प्रदर्शन करते हुए टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में उन्‍होंने पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक अर्धशतक लगाया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 74 रनों की तूफानी मैच विनिंग पारी खेली। इस उम्‍दा प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। सबसे खास बात ये रही कि उन्‍होंने इस दौरान अपने गुरु युवराज सिंह का पाकिस्‍तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।