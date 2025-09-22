Patrika LogoSwitch to English

सलमान आगा ने तो अंपायर को ही बता दिया गुनाहगार! बताया पाकिस्तान क्यों नहीं बन पाई बड़ा स्कोर

India Vs Pakistan: सलमान आगा का मानना है कि अगर फखर जमान पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो टीम 190 के स्कोर तक पहुंच सकती थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 22, 2025

varun Chakravarthy
वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी एक्शन के दौरान (फोटो- IANS)

Salman Agha on IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान हार्दिक पंड्या की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हुए। थर्ड अंपायर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करार दिया, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।

थर्ड अंपायर ने दिया था आउट

फखर जमान ने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 2.2 ओवरों में 21 रन जुटा लिए थे। हार्दिक पंड्या ने ओवर की अगली गेंद फेंकी, जिस पर फखर अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे। गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा और बार-बार रिप्ले देखने के बाद फखर जमान को आउट करार दिया गया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि कैच लेने से पहले गेंद का जमीन से संपर्क हुआ था, या नहीं।

मैच गंवाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "मुझे फैसले के बारे में नहीं पता। यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले उछल गई थी। हालांकि, मैं गलत भी हो सकता हूं। मुझे नहीं पता।" सलमान आगा का मानना है कि अगर फखर जमान पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो टीम 190 के स्कोर तक पहुंच सकती थी।

'तो बना लेते 190 का स्कोर'

उन्होंने कहा, "आप कह सकते हैं कि जिस तरह से फखर जमान बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह पूरे पावरप्ले में टिके रहते, तो हम शायद 190 रन बना लेते। लेकिन हां, यह अंपायर का फैसला है और वह गलतियां कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से, गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले उछल गई थी।"

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए।

एशिया कप 2025

Published on:

22 Sept 2025 02:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सलमान आगा ने तो अंपायर को ही बता दिया गुनाहगार! बताया पाकिस्तान क्यों नहीं बन पाई बड़ा स्कोर

