एशिया कप 2025 के फाइनल की भविष्यवाणी, पूर्व इंग्लिश स्पिनर ने बताया कौन बनेगा चैंपियन

IND vs PAK Head To Head in T20: टी20 फॉर्मेट के आंकड़ों को देखें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 ही मैच जीत सकी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

IND vs PAK Asia cup 2025

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर के मुताबिक इस मुकाबले को टीम इंडिया ही जीतेगी। मोंटी पनेसर ने आईएएनएस से कहा, "भारत इस मुकाबले में मजबूत नजर आ रहा है। गेंदबाजी विभाग ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की बल्लेबाजी भी अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कमी है। अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट हुए, तो मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो सकता है।"

पाक की गेंदबाजी को बताया मजबूत

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की टीम फाइनल में बहुत जोश से खेलेगी। पाकिस्तान के पास शानदार तेज गेंदबाजी है। उन्हें पावरप्ले में जल्दी विकेट निकालने की जरूरत है। हालांकि, भारत की टीम बेहद मजबूत है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतेगा। बस टीम इंडिया को पावरप्ले में टॉप ऑर्डर विकेट सुरक्षित रखने होंगे।" भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में दो मैच जीत चुकी है। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।

इसके अलावा, इस संस्करण में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हराया, जबकि ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज की। भारतीय टीम सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच के सुपर ओवर में जीती। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस एशिया कप में जिन दो मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ हारे हैं।

15 में से 3 बार ही जीत पाई है पाक

टी20 फॉर्मेट के आंकड़ों को देखें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 ही मैच जीत सकी। इनके अलावा, एक मैच टाई रहा, जिसे बॉल आउट में भारत ने जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत सकी।

Published on:

28 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 के फाइनल की भविष्यवाणी, पूर्व इंग्लिश स्पिनर ने बताया कौन बनेगा चैंपियन

