एशिया कप 2025 के फाइनल की भविष्यवाणी, पूर्व इंग्लिश स्पिनर ने बताया कौन बनेगा चैंपियन

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की टीम फाइनल में बहुत जोश से खेलेगी। पाकिस्तान के पास शानदार तेज गेंदबाजी है। उन्हें पावरप्ले में जल्दी विकेट निकालने की जरूरत है। हालांकि, भारत की टीम बेहद मजबूत है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतेगा। बस टीम इंडिया को पावरप्ले में टॉप ऑर्डर विकेट सुरक्षित रखने होंगे।" भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में दो मैच जीत चुकी है। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।