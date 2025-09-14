IND vs PAK: अभिषेक और सूर्या ने मचाया तहलका, पाकिस्तान को हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया

IND vs PAK Highlights, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप ए का सबसे रोमांचक मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सुपर में में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से खेलेगी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। 128 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के समय कहा था कि वे रन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पहली गेंद से ही बैकफुट पर दिखी। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हार्दिक पंड्या ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी। लेकिन, पहली वैध गेंद पर सैम अयूब जसप्रीत बुमराह को कैच दे बैठे।
इसके बाद भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। दूसरा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भारतीय स्पिनर्स का खौफ दिखा। पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स की गेंद को समझ नहीं पा रहे थे। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी के सामने पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी। पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती अगर नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए नाबाद 33 रनों की पारी खेली होती। इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद पर 40 रन बनाए।
भारत की तरफ से कुलदीप यादव श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या सर्वाधिक महंगे रहे और उन्हें 4 ओवर में 34 रन लुटाकर 1 विकेट मिला।
128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। दूसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए लेकिन अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में 31 रन कूटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। चौथे ओवर में आउट होने से पहेल अभिषेक पाक गेंदबाजों की हालत खराब कर चुके थे। इसके बाद तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या ने भारत को 100 के करीब पहुंचाया। 97 के स्कोर पर तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हो गए। बचा हुआ काम सूर्या के साथ मिलकर शिवम दुबे ने कर दिया। 16वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सूर्या ने छक्का मार कर टीम इंडिया को जीत दिलाय दी। वह 47 रन बनाकर नाबाद रहे।