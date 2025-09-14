IND vs PAK: अभिषेक और सूर्या ने मचाया तहलका, पाकिस्तान को हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया

128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। दूसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए लेकिन अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में 31 रन कूटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। चौथे ओवर में आउट होने से पहेल अभिषेक पाक गेंदबाजों की हालत खराब कर चुके थे। इसके बाद तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या ने भारत को 100 के करीब पहुंचाया। 97 के स्कोर पर तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हो गए। बचा हुआ काम सूर्या के साथ मिलकर शिवम दुबे ने कर दिया। 16वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सूर्या ने छक्का मार कर टीम इंडिया को जीत दिलाय दी। वह 47 रन बनाकर नाबाद रहे।