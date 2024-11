IND vs PAK LIVE Cricket Streaming: भारत और पाकिस्तान में होगी कांटे टक्कर, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

अंडर-19 एशिया कप 2024 में भारत और पाकिस्तान मैच कब और कहां खेला जाएगा? भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच 30 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच किस समय शुरू होगा? भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप ग्रुप-ए मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा।

भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच का प्रसारण किस चैनल पर किया जाएगा? भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप ग्रुप-ए मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर होगी? भारत vs पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा।