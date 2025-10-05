अचानक करवट लेते मौसम ने बढ़ाई क्रिकेट फैंस की टेंशन, जानें भारत-पाक मुकाबले पर कितना पड़ेगा असर

भारत को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और प्रतिका रावल से बल्लेबाजी में खासी उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में स्नेह राणा और क्रांति गौड़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान को सिदरा अमीन और मुनीबा अली से बल्लेबाजी में आस होगी। गेंदबाजी में नाशरा संधू और फातिमा सना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आती है। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच साल 2005 से अब तक कुल 11 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया के नाम रहे।