IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय

विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit-IANS)
IND vs SA: भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस मैच में मिली जीत के बाद जहां कई दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान केएल राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने भारतीय टीम की जीत का श्रेय रोहित और कोहली को नहीं, बल्कि हर्षित राणा को दिया है।
सितांशु कोटक ने कहा कि हर्षित राणा का नई गेंद से किया गया स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने रयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारतीय गेंदबाज ने शुरुआती झटके देकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। हर्षित राणा ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट भी लिया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 6.50 की इकॉनमी से 65 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।
मुख्य कोच सितांशु कोटक ने कहा कि हर्षित राणा ने वही किया जिसकी टीम को जरूरत थी। दो बड़े विकेट लेकर उन्होंने मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हर्षित राणा का यह स्पेल टीम की जीत की नींव साबित हुआ। उनकी दमदार गेंदबाजी ने पावरप्ले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह झकझोर दिया। शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम को मैच में हावी होने का मौका दिया। हर्षित राणा ने सधी हुई लाइन-लेंथ और स्विंग से सभी को प्रभावित किया। इस शानदार गेंदबाजी के बाद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारतीय टीम के भविष्य के स्टार गेंदबाज के रूप में देखा जाने लगा है।
सितांशु कोटक ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती तो 350 रन काफी होते, लेकिन इतनी अधिक ओस के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता। गेंद सीधे बल्ले पर आ रही थी और स्किड हो रही थी। ऐसे में शुरुआत में हर्षित द्वारा लिए गए विकेटों का बड़ा श्रेय उन्हें जाता है, वरना इतनी ओस में दक्षिण अफ्रीका के लिए रन बनाना आसान हो जाता।
सितांशु कोटक ने आगे कहा कि टॉस हारने के बाद इस तरह मैच जीतना बेहद काबिले-तारीफ है। हर्षित गेंद को बेहतर तरीके से मूव करा रहा था और शुरुआती ओवरों में लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा था। कुकाबुरा बॉल आमतौर पर 2 से 5 ओवर तक स्विंग करती है, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया।
हर्षित राणा के अलावा अर्शदीप सिंह ने भी नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की और एडेन मार्करम (7 रन, 15 गेंद) को सस्ते में पवेलियन भेजा। वहीं मिडिल ओवरों में कुलदीप यादव (10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट) ने बेहतरीन गेंदबाजी कर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा। हालांकि मैथ्यू ब्रीत्जके (72 रन, 80 गेंद), मार्को यान्सन (70 रन, 39 गेंद), टोनी डी जोर्जी (39 रन, 35 गेंद), डेवाल्ड ब्रेविस (37 रन, 28 गेंद) और कार्बिन बॉश (67 रन, 51 गेंद) ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर तक मुकाबले में बनाए रखा।
