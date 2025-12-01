IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय

मुख्य कोच सितांशु कोटक ने कहा कि हर्षित राणा ने वही किया जिसकी टीम को जरूरत थी। दो बड़े विकेट लेकर उन्होंने मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हर्षित राणा का यह स्पेल टीम की जीत की नींव साबित हुआ। उनकी दमदार गेंदबाजी ने पावरप्ले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह झकझोर दिया। शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम को मैच में हावी होने का मौका दिया। हर्षित राणा ने सधी हुई लाइन-लेंथ और स्विंग से सभी को प्रभावित किया। इस शानदार गेंदबाजी के बाद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारतीय टीम के भविष्य के स्टार गेंदबाज के रूप में देखा जाने लगा है।