Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय

IND vs SA: भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 01, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli

विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit-IANS)

IND vs SA: भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस मैच में मिली जीत के बाद जहां कई दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान केएल राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने भारतीय टीम की जीत का श्रेय रोहित और कोहली को नहीं, बल्कि हर्षित राणा को दिया है।

सितांशु कोटक ने कहा कि हर्षित राणा का नई गेंद से किया गया स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने रयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारतीय गेंदबाज ने शुरुआती झटके देकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। हर्षित राणा ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट भी लिया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 6.50 की इकॉनमी से 65 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

भारत के पक्ष में मोड़ा मैच

मुख्य कोच सितांशु कोटक ने कहा कि हर्षित राणा ने वही किया जिसकी टीम को जरूरत थी। दो बड़े विकेट लेकर उन्होंने मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हर्षित राणा का यह स्पेल टीम की जीत की नींव साबित हुआ। उनकी दमदार गेंदबाजी ने पावरप्ले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह झकझोर दिया। शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम को मैच में हावी होने का मौका दिया। हर्षित राणा ने सधी हुई लाइन-लेंथ और स्विंग से सभी को प्रभावित किया। इस शानदार गेंदबाजी के बाद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारतीय टीम के भविष्य के स्टार गेंदबाज के रूप में देखा जाने लगा है।

सितांशु कोटक ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती तो 350 रन काफी होते, लेकिन इतनी अधिक ओस के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता। गेंद सीधे बल्ले पर आ रही थी और स्किड हो रही थी। ऐसे में शुरुआत में हर्षित द्वारा लिए गए विकेटों का बड़ा श्रेय उन्हें जाता है, वरना इतनी ओस में दक्षिण अफ्रीका के लिए रन बनाना आसान हो जाता।

कुकाबुरा बॉल का पूरा फायदा उठाया

सितांशु कोटक ने आगे कहा कि टॉस हारने के बाद इस तरह मैच जीतना बेहद काबिले-तारीफ है। हर्षित गेंद को बेहतर तरीके से मूव करा रहा था और शुरुआती ओवरों में लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा था। कुकाबुरा बॉल आमतौर पर 2 से 5 ओवर तक स्विंग करती है, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया।

हर्षित राणा के अलावा अर्शदीप सिंह ने भी नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की और एडेन मार्करम (7 रन, 15 गेंद) को सस्ते में पवेलियन भेजा। वहीं मिडिल ओवरों में कुलदीप यादव (10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट) ने बेहतरीन गेंदबाजी कर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा। हालांकि मैथ्यू ब्रीत्जके (72 रन, 80 गेंद), मार्को यान्सन (70 रन, 39 गेंद), टोनी डी जोर्जी (39 रन, 35 गेंद), डेवाल्ड ब्रेविस (37 रन, 28 गेंद) और कार्बिन बॉश (67 रन, 51 गेंद) ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर तक मुकाबले में बनाए रखा।

ये भी पढ़ें

क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल
क्रिकेट
india vs south africa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

01 Dec 2025 03:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ro-Ko के बिना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन… पूर्व भारतीय ओपनर ने की बड़ी भविष्यवाणी

Big Prediction for ODI World Cup 2027
क्रिकेट

क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

india vs south africa
क्रिकेट

जयदेव उनादकट ने SMAT में कहर बरपा कर रचा इतिहास, नंबर-1 गेंदबाज बने

Leading wicket taker in SMAT History
क्रिकेट

Shubman Gill injury update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, शुभमन गिल की इस सीरीज से होगी मैदान पर वापसी!

Shubman Gill return
क्रिकेट

IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.