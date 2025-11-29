Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: स्टार स्पोर्ट्स के अलावा इस चैनल पर फ्री में देख सकेंगे लाइव मैच, नोट कर लें मैच का समय

IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। इस मुकाबले को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकता है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 29, 2025

India vs South Africa

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो-IANS)

India vs South Africa Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की 30 नवंबर से होगी। पहला मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भारतीय टीम रांची में जीत हासिल कर वापसी करना चाहेगी। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका अपनी लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकता है।

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया इस सीरीज में बदलाव के साथ उतरेगी। यह मुकाबला काफी खास माना जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं, जिससे भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी। कप्तानी केएल राहुल करेंगे, जबकि टीम बिना शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह के खेलेगी।

कहां देख IND vs SA का लाइव मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मैच के लिए टॉस 30 मिनट पहले होगा। इस मुकाबले को टीवी और डिजिटल दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकता है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के प्रसारण अधिकार जियो–हॉटस्टार के पास हैं। भारत में इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो–हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। साथ ही डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मैच को लाइव देखा जा सकता है।

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम

टेम्बा बवुमा (कप्तान), ओट्निल बार्टमैन, मैथ्यू ब्रेट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबेन हरमन, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रियान रिकल्टन और प्रेनेलन सुब्रायन।

Published on:

29 Nov 2025 03:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st ODI Live Streaming: स्टार स्पोर्ट्स के अलावा इस चैनल पर फ्री में देख सकेंगे लाइव मैच, नोट कर लें मैच का समय

