IND vs SA 1st ODI Live Streaming: स्टार स्पोर्ट्स के अलावा इस चैनल पर फ्री में देख सकेंगे लाइव मैच, नोट कर लें मैच का समय

India vs South Africa Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की 30 नवंबर से होगी। पहला मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भारतीय टीम रांची में जीत हासिल कर वापसी करना चाहेगी। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका अपनी लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकता है।