Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे रांची में 30 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 29, 2025

KL Rahul and Virat Kohli

केएल राहुल और विराट कोहली, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। रविवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की बैटिंग का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वे किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे।

केएल राहुल ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास सभी विकल्प हैं। हम देखेंगे की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-11 कौन सी है। हम इस बारे में निर्णय लेंगे और आपको कल यानी रविवार को पता चल जाएगा। टी-20 के बजाय टेस्ट और वनडे में सिंगल लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की बाउंड्री लगाना। विराट कोहली ने अपने करियर में यह बहुत अच्छे से किया है। हमने विराट कोहली को देखकर यह सीखा है। ड्रेसिंग रूप में हम सभी ने विराट और रोहित से इस बारे में बात की कि हम बल्लेबाज के तौर पर कैसे बेहतर हो सकते हैं। स्ट्राइक को और ज्यादा कैसे रोटेट कर सकते हैं। जाहिर तौर पर वे वनडे में ऐसा करने में माहिर हैं। हमें खुशी है कि वे ड्रेसिंग रूप में वापस आ गए हैं। वे भी यहां आकर मैच खेलने को बहुत उत्साहित हैं।

छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे केएल राहुल

कप्तान केएल राहुल ने वनडे टीम में रवींद्र जडेजा की वापसी पर कहा, हम सभी जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने बार-बार अपना काम बखूबी किया है। वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं खेल पाए थे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, वे टॉप लेवल के प्लेयर हैं। उन्हें जो भी मौके मिले, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। आपको उन जैसे खिलाड़ियों के लिए बुरा लगता है, जिन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं।

उन्होंने ऋषभ पंत के पहले वनडे में खेलने को लेकर कहा कि यदि वे रविवार को भारतीय प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं तो विकेट-कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं केएल राहुल ने छठे नंबर पर अपनी बल्लेबाजी की पुष्टि की और कहा, मैं उसी नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से छठे नंबर पर खेल रहा हूं। जाहिर तौर पर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर भी हैं।

मैच देखने पहुंच सकते हैं एमएस धोनी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे देखने एमएस धोनी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच सकते हैं। स्टेडियम में उनकी मौजूदगी के बारे में केएल राहुल ने कहा, हम सभी उनके नेतृत्व में खेले हैं। हम उनके प्रशंसक रहे हैं। हम सभी दोस्त हैं। अगर वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच देखने के लिए स्टेडियम में उपस्थित रहते हैं तो भारतीय टीम और उत्साहित होगी।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला
क्रिकेट
Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

29 Nov 2025 07:53 pm

Published on:

29 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

Rohit Sharma
क्रिकेट

फाफ डुप्लेसी ने अचानक छोड़ा IPL, वजह है पाकिस्तान का ये लीग, भारत के लिए कही बड़ी बात

Faf Du Plessis
क्रिकेट

‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

Ashes 2025-26: इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज रह सकता है बाहर

Mark Wood
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.