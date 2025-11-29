IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

केएल राहुल ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास सभी विकल्प हैं। हम देखेंगे की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-11 कौन सी है। हम इस बारे में निर्णय लेंगे और आपको कल यानी रविवार को पता चल जाएगा। टी-20 के बजाय टेस्ट और वनडे में सिंगल लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की बाउंड्री लगाना। विराट कोहली ने अपने करियर में यह बहुत अच्छे से किया है। हमने विराट कोहली को देखकर यह सीखा है। ड्रेसिंग रूप में हम सभी ने विराट और रोहित से इस बारे में बात की कि हम बल्लेबाज के तौर पर कैसे बेहतर हो सकते हैं। स्ट्राइक को और ज्यादा कैसे रोटेट कर सकते हैं। जाहिर तौर पर वे वनडे में ऐसा करने में माहिर हैं। हमें खुशी है कि वे ड्रेसिंग रूप में वापस आ गए हैं। वे भी यहां आकर मैच खेलने को बहुत उत्साहित हैं।