IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

केएल राहुल और विराट कोहली, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। रविवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की बैटिंग का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वे किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे।
केएल राहुल ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास सभी विकल्प हैं। हम देखेंगे की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-11 कौन सी है। हम इस बारे में निर्णय लेंगे और आपको कल यानी रविवार को पता चल जाएगा। टी-20 के बजाय टेस्ट और वनडे में सिंगल लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की बाउंड्री लगाना। विराट कोहली ने अपने करियर में यह बहुत अच्छे से किया है। हमने विराट कोहली को देखकर यह सीखा है। ड्रेसिंग रूप में हम सभी ने विराट और रोहित से इस बारे में बात की कि हम बल्लेबाज के तौर पर कैसे बेहतर हो सकते हैं। स्ट्राइक को और ज्यादा कैसे रोटेट कर सकते हैं। जाहिर तौर पर वे वनडे में ऐसा करने में माहिर हैं। हमें खुशी है कि वे ड्रेसिंग रूप में वापस आ गए हैं। वे भी यहां आकर मैच खेलने को बहुत उत्साहित हैं।
कप्तान केएल राहुल ने वनडे टीम में रवींद्र जडेजा की वापसी पर कहा, हम सभी जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने बार-बार अपना काम बखूबी किया है। वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं खेल पाए थे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, वे टॉप लेवल के प्लेयर हैं। उन्हें जो भी मौके मिले, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। आपको उन जैसे खिलाड़ियों के लिए बुरा लगता है, जिन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं।
उन्होंने ऋषभ पंत के पहले वनडे में खेलने को लेकर कहा कि यदि वे रविवार को भारतीय प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं तो विकेट-कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं केएल राहुल ने छठे नंबर पर अपनी बल्लेबाजी की पुष्टि की और कहा, मैं उसी नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से छठे नंबर पर खेल रहा हूं। जाहिर तौर पर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर भी हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे देखने एमएस धोनी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच सकते हैं। स्टेडियम में उनकी मौजूदगी के बारे में केएल राहुल ने कहा, हम सभी उनके नेतृत्व में खेले हैं। हम उनके प्रशंसक रहे हैं। हम सभी दोस्त हैं। अगर वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच देखने के लिए स्टेडियम में उपस्थित रहते हैं तो भारतीय टीम और उत्साहित होगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग