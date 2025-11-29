Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा रहेगा रांची का मौसम

India vs South Africa 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 29, 2025

Team India

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND vs SA 1st ODI Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज का हिस्सा हैं, जबकि केएल राहुल भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब तक सिर्फ एक बार भिड़ी हैं। उस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली थी। हालांकि इस मुकाबले में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भारतीय टीम के प्रदर्शन के साथ ही रांची के मौसम के मिजाज पर भी टिकी होंगी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि मैच के दिन यहां का मौसम कैसा रहने वाला है।

रांची में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच के दौरान मौसम का मिजाज खुशनुमा रहने की उम्मीद है। 30 नवंबर को झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। हवा 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसक बिना किसी खलल के मैच का आनंद ले सकेंगे।

वनडे सीरीज के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस प्रकार हैं

भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

29 Nov 2025 11:23 pm

Published on:

29 Nov 2025 10:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा रहेगा रांची का मौसम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

BAN vs IRE, 2nd T20I: लिटन दास के अर्द्धशतक से बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराया

BAN vs IRE
क्रिकेट

PAK vs SL: पाकिस्तान ने जीती टी-20 ट्राई सीरीज, फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से दी मात

Babar Azam
क्रिकेट

पहले वनडे से पहले रांची क्रिकेट स्टेडियम से 3 लोग गिरफ्तार, गैर-कानूनी तरीके से कर रहे थे ये काम

Ind vs SA 1st ODI Pitch and Weather Report
क्रिकेट

10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

KL Rahul and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.