IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा रहेगा रांची का मौसम

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 1st ODI Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज का हिस्सा हैं, जबकि केएल राहुल भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब तक सिर्फ एक बार भिड़ी हैं। उस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली थी। हालांकि इस मुकाबले में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भारतीय टीम के प्रदर्शन के साथ ही रांची के मौसम के मिजाज पर भी टिकी होंगी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि मैच के दिन यहां का मौसम कैसा रहने वाला है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच के दौरान मौसम का मिजाज खुशनुमा रहने की उम्मीद है। 30 नवंबर को झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। हवा 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसक बिना किसी खलल के मैच का आनंद ले सकेंगे।
भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
