IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा रहेगा रांची का मौसम

IND vs SA 1st ODI Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीरीज का हिस्सा हैं, जबकि केएल राहुल भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब तक सिर्फ एक बार भिड़ी हैं। उस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली थी। हालांकि इस मुकाबले में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भारतीय टीम के प्रदर्शन के साथ ही रांची के मौसम के मिजाज पर भी टिकी होंगी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि मैच के दिन यहां का मौसम कैसा रहने वाला है।