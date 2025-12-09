साउथ अफ्रीकी कप्तान ने ली राहत की सांस, भारत की टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों के न होने से बेहद खुश

एडेन मार्करम (फोटो- ANI)
India vs South Africa 1st T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। इस मैच से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने पर खुशी जताई और राहत की सांस ली। कटक में आज सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले यहां दोनों टीमें 2 मैच खेल चुकी हैं और दोनों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है।
प्रोटियाज कप्तान उसी लय को बरकरार रखना चाहते हैं। वह इसलिए भी खुश हैं कि रोहित और विराट इस समय शानदार फॉर्म में हैं। दोनों ने वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की और कई रिकॉर्ड बनाए। मार्करम ने इन दोनों दिग्गजों के टी20 मैच न खेलने पर कहा, “यह अच्छी बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20I टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह एक बेहतरीन भारतीय टीम है। T20 बिल्कुल अलग तरह का मुकाबला है। हम इसके लिए अलग प्लान के साथ उतरेंगे।”
बता दें कि 5 टी20 मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे। जियो-स्टार पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सभी मैचों का सीधा प्रसारण होगा।
क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, रीज़ा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन, डोनोवन फरेरा, क्वेना मफाका और जॉर्ज लिंडे।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।
