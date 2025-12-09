साउथ अफ्रीकी कप्तान ने ली राहत की सांस, भारत की टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों के न होने से बेहद खुश

India vs South Africa 1st T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। इस मैच से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने पर खुशी जताई और राहत की सांस ली। कटक में आज सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले यहां दोनों टीमें 2 मैच खेल चुकी हैं और दोनों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है।