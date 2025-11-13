IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया का लकी चार्म है ये खिलाड़ी, जब-जब खेला तब-तब मिली जीत

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अब तक भारतीय टीम की ओर से 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। जब भी वह भारतीय प्लेइंग XI का हिस्सा रहे हैं, टीम को एक भी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में किया था। पांच मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को 3 मैच में खेलने का मौका मिला था। उस सीरीज में जुरेल के खेले गए तीन मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली थी।