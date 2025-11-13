IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया का लकी चार्म है ये खिलाड़ी, जब-जब खेला तब-तब मिली जीत

कोलकाता के ईडन गार्डंस में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी (Photo Credit- IANS)
Dhruv Jurel: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगी। 2019 के बाद पहली बार भारत दौरे पर आई मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की नजरें भारतीय उपमहाद्वीप में अपने सफलता को जारी रखने की होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल बांग्लादेश को उसी के घर में 2-0 और अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली थी।
भारतीय उपमहाद्वीप की इस सफलता ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भर दिया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत को उसी की सरजमीं पर हराना और सीरीज जीतना आसान नहीं होगा। इस टेस्ट सीरीज की अहमियत समझते हुए भारतीय खिलाड़ी भी दक्षिण अफ्रीका पर जीत को आतुर हैं। वहीं, शुभमन गिल एंड कंपनी के पास एक ऐसा लकी चार्म खिलाड़ी भी मौजूद है, जिसके प्लेइंग XI में रहते टीम इंडिया कभी भी मैच नहीं हारी। यह कोई खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि स्टार विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल हैं।
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अब तक भारतीय टीम की ओर से 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। जब भी वह भारतीय प्लेइंग XI का हिस्सा रहे हैं, टीम को एक भी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में किया था। पांच मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को 3 मैच में खेलने का मौका मिला था। उस सीरीज में जुरेल के खेले गए तीन मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली थी।
उन्होंने करियर का चौथा टेस्ट 2024 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था, जिसमें भारतीय टीम ने 295 रन से जीत हांसिल की थी। वहीं इसके बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्हें अपना 5वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेलने को मिला और वहां भी भारतीय टीम ने सफलता के झंडे गाड़े।
इसके बाद ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से उन्हें फरवरी 2025 में भारत दौर पर आई वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने को मिला। भारत ने दोनों ही मैच में वेस्टइंडीज को शिकस्त दी और 2-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की।
युवा विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में भारत की तरफ से टेस्ट डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने भारत के लिए कुल 7 टेस्ट खेले हैं और 47.77 की औसत से 430 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट में एक शतक लगाया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग