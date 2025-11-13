इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप, PCB ने श्रीलंका-जिम्बाब्वे के साथ पूरी टी20 ट्राई सीरीज इस शहर में शिफ्ट की

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करने के बावजूद अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ही रहने का निर्देश दिया है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के उच्चायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मेहमान टीम के लिए उच्च-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "खेल भावना और एकजुटता की भावना जगमगा रही है।" ज़िम्बाब्वे की टीम गुरुवार तड़के ही पाकिस्तान पहुंची है। ये सीरीज 2026 टी20 विश्व कप से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी होगी।