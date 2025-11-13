इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप, PCB ने श्रीलंका-जिम्बाब्वे के साथ पूरी टी20 ट्राई सीरीज इस शहर में शिफ्ट की

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan T20I Tri-Series moves to rawalpindi: इस्लामाबाद में मंगलावार को हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसके शेष दो वनडे मैचों को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए टूर्नामेंट को एक ही शहर में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की आगामी टी20 ट्राई सीरीज के नए शेड्यूल की पुष्टि कर दी है, जिसके सभी मैच अब रावलपिंडी में खेले जाने हैं।
बता दें कि ये ट्राई सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी। पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएग। 29 नवंबर के फाइनल सहित सभी मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होंगे। प्रत्येक टीम लीग चरण में चार मैच खेलेगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करने के बावजूद अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ही रहने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के उच्चायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मेहमान टीम के लिए उच्च-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "खेल भावना और एकजुटता की भावना जगमगा रही है।" ज़िम्बाब्वे की टीम गुरुवार तड़के ही पाकिस्तान पहुंची है। ये सीरीज 2026 टी20 विश्व कप से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी होगी।
18 नवंबर - पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
20 नवंबर - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे
22 नवंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका
23 नवंबर - पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
25 नवंबर - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे
27 नवंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका
29 नवंबर - फाइनल
