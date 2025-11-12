इस्लामाबाद में बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी डरे, अपने बोर्ड से कर डाली यह बड़ी मांग

श्रीलंका की क्रिकेट टीम (Photo - IANS)
PAK vs SL ODI series in Limbo: इस्लामाबाद में हुए घातक बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज खटाई में पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के खिलाड़ियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करते हुए अपने बोर्ड से दौरा रद्द करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए और 27 लोग घायल हो गए थे।
रिपोर्ट में श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के सूत्रों ने बताया कि रावलपिंडी के इस्लामाबाद के निकट होने के कारण कुछ खिलाड़ियों ने वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 13 नवंबर को मुकाबला खेले जाने पर संशय है, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज जारी रखने के लिए सब्सीट्यूट खिलाड़ी भेजे जाएंगे। वहीं, श्रीलंका क्रिकेट अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने कहा कि वे टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी जारी रखने के बारे में एक औपचारिक बयान तैयार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई और विवरण नहीं दिया।
ध्यान रहे कि मार्च 2009 में श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया गया था। बस उन्हें टेस्ट मैच के लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम ले जा रही थी। इस हमले में छह श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो गए थे। इस घटना के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें लगभग एक दशक तक पाकिस्तान का दौरा करने से बचती रहीं।
पाकिस्तान ने मंगलवार को रावलपिंडी में पहले वनडे मैच में श्रीलंका को छह रन से हरा दिया था। यह मुकाबला इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के बावजूद खेला गया था। उधर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमले के बाद श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
