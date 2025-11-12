इस्लामाबाद में बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी डरे, अपने बोर्ड से कर डाली यह बड़ी मांग

रिपोर्ट में श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के सूत्रों ने बताया कि रावलपिंडी के इस्लामाबाद के निकट होने के कारण कुछ खिलाड़ियों ने वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 13 नवंबर को मुकाबला खेले जाने पर संशय है, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज जारी रखने के लिए सब्सीट्यूट खिलाड़ी भेजे जाएंगे। वहीं, श्रीलंका क्रिकेट अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने कहा कि वे टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी जारी रखने के बारे में एक औपचारिक बयान तैयार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई और विवरण नहीं दिया।