ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

IND vs SA 1st at Kolkata: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मुकाबले में अनुभवी विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के पास वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। वह ऐसा करते हुए ना सिर्फ इतिहास रच देंगे, बल्कि धाकड़ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे।
दरअसल, आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत अब तक टेस्ट क्रिकेट में 90 छक्के लगा चुके हैं। वह पूर्व भारतीय ओपनर के साथ इस मामले में संयुक्त रूप से बराबरी पर हैं। ऐसे में पंत को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ एक छक्के लगाने की दरकार है। वहीं एक्टिक क्रिकेटर की बात की जाए तो रवींद्र जडेजा ही धाकड़ क्रिकेटर के करीब हैं। रवींद्र जडेजा के नाम 80 छक्के हैं।
|खिलाड़ी
|इनिंग
|छक्के
|ऋषभ पंत
|82
|90
|वीरेंद्र सहवाग
|178
|90
|रोहित शर्मा
|116
|88
|रवींद्र जडेजा
|129
|80
|एमएस धोनी
|144
|78
आपको बता दें कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट 28 वर्षीय पंत के पैर में चोट लग गई थी। करीब 3 महीने के बाद उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में भारत-ए की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अनऑफिशियल टेस्ट से क्रिकेट मैदान पर वापसी की थी, जिसमें उन्होंने पहले मुकाबले में 17 और 90 जबकि दूसरे मैच में 24 और 65 रन की पारी खेली थी। उनके दमदार प्रदर्शन के चलते वह भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में वापसी करने में सफल रहे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धाकड़ क्रिकेटर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) का खेलना तय है। वह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लेंगे। यानी दोनों विकेट-कीपर बल्लेबाज मौजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन गेंदबाजों की धुनाई करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 125 रन, 44 और 6 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की तरफ से उन्होंने नाबाद 132 और नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। वह लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं का दिल जीतने में कामयाब रहे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनका खेलना तय है।
