ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धाकड़ क्रिकेटर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) का खेलना तय है। वह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लेंगे। यानी दोनों विकेट-कीपर बल्लेबाज मौजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन गेंदबाजों की धुनाई करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 125 रन, 44 और 6 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की तरफ से उन्होंने नाबाद 132 और नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। वह लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं का दिल जीतने में कामयाब रहे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनका खेलना तय है।