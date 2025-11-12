Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

Rishabh Pant साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक छक्के लगाते ही वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस तरह वह इस फॉर्मेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 12, 2025

Rishabh Pant great comeback

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs SA 1st at Kolkata: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मुकाबले में अनुभवी विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के पास वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। वह ऐसा करते हुए ना सिर्फ इतिहास रच देंगे, बल्कि धाकड़ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे।

दरअसल, आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत अब तक टेस्ट क्रिकेट में 90 छक्के लगा चुके हैं। वह पूर्व भारतीय ओपनर के साथ इस मामले में संयुक्त रूप से बराबरी पर हैं। ऐसे में पंत को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ एक छक्के लगाने की दरकार है। वहीं एक्टिक क्रिकेटर की बात की जाए तो रवींद्र जडेजा ही धाकड़ क्रिकेटर के करीब हैं। रवींद्र जडेजा के नाम 80 छक्के हैं।

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के

खिलाड़ीइनिंगछक्के
ऋषभ पंत8290
वीरेंद्र सहवाग178 90
रोहित शर्मा11688
रवींद्र जडेजा12980
एमएस धोनी14478

आपको बता दें कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट 28 वर्षीय पंत के पैर में चोट लग गई थी। करीब 3 महीने के बाद उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में भारत-ए की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अनऑफिशियल टेस्ट से क्रिकेट मैदान पर वापसी की थी, जिसमें उन्होंने पहले मुकाबले में 17 और 90 जबकि दूसरे मैच में 24 और 65 रन की पारी खेली थी। उनके दमदार प्रदर्शन के चलते वह भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में वापसी करने में सफल रहे।

ध्रुव जुरेल के संग खेलेंगे ऋषभ पंत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धाकड़ क्रिकेटर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) का खेलना तय है। वह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लेंगे। यानी दोनों विकेट-कीपर बल्लेबाज मौजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन गेंदबाजों की धुनाई करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 125 रन, 44 और 6 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की तरफ से उन्होंने नाबाद 132 और नाबाद 127 रन की पारी खेली थी। वह लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं का दिल जीतने में कामयाब रहे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनका खेलना तय है।

ये भी पढ़ें

महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई
क्रिकेट
Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

12 Nov 2025 07:35 pm

Published on:

12 Nov 2025 07:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ashes 2025: सीन एबॉट बाहर, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, यह तेज गेंदबाज हुआ फिट, खेलेगा पहला टेस्ट

क्रिकेट

ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

Rohit Sharma
क्रिकेट

Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

Steve Smith Return
क्रिकेट

संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

क्रिकेट

सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.