IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (Photo Credit - IANS)
Shubman Gill injury Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा, जब गर्दन की ऐंठन की वजह से कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उनकी चोट को लेकर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, शुभमन को अभी भी गर्दन में कुछ तकलीफ है, इसलिए उन्हें रात भर निगरानी में रखा जाएगा और आगे की जांच की जाएगी।
आपको बता दें कि इससे पहले बीसीसीआई की तरफ से बताया गया था कि मेडिकल टीम शुभमन गिल की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। दूसरे दिन के बचे हुए खेल में वह मैदान पर उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी हालत देखकर किया जाएगा।
आपको बता दें कि शुभमन गिल भारत की पहली पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। इसी बीच उन्हें गर्दन में तकलीफ महसूस हुई। ऐसे में उन्हे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। शुभमन गिल को दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही गर्दन में परेशानी शुरू हो रही थी। इससे पहले शुभमन गिल को अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए गर्दन में अकड़न महसूस हुई थी, जिसके चलते उन्हें मैच से बाहर होने को मजबूर होना पड़ा था।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल की अनुपस्थिति में उप-कप्तान ऋषभ पंत ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। दूसरे दिन मेहमान टीम ने दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट पर 93 रन बना लिए थे।
