IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

Shubman Gill injury Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा, जब गर्दन की ऐंठन की वजह से कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उनकी चोट को लेकर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, शुभमन को अभी भी गर्दन में कुछ तकलीफ है, इसलिए उन्हें रात भर निगरानी में रखा जाएगा और आगे की जांच की जाएगी।