Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

शुभमन गिल को अक्टूबर 2024 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए गर्दन में अकड़न महसूस हुई थी, जिसके चलते उन्हें मैच से बाहर होने को मजबूर होना पड़ा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

shubman gill

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (Photo Credit - IANS)

Shubman Gill injury Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा, जब गर्दन की ऐंठन की वजह से कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उनकी चोट को लेकर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, शुभमन को अभी भी गर्दन में कुछ तकलीफ है, इसलिए उन्हें रात भर निगरानी में रखा जाएगा और आगे की जांच की जाएगी।

आपको बता दें कि इससे पहले बीसीसीआई की तरफ से बताया गया था कि मेडिकल टीम शुभमन गिल की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। दूसरे दिन के बचे हुए खेल में वह मैदान पर उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी हालत देखकर किया जाएगा।

आपको बता दें कि शुभमन गिल भारत की पहली पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। इसी बीच उन्हें गर्दन में तकलीफ महसूस हुई। ऐसे में उन्हे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। शुभमन गिल को दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही गर्दन में परेशानी शुरू हो रही थी। इससे पहले शुभमन गिल को अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए गर्दन में अकड़न महसूस हुई थी, जिसके चलते उन्हें मैच से बाहर होने को मजबूर होना पड़ा था।

ऋषभ पंत ने किया टीम का नेतृत्व

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल की अनुपस्थिति में उप-कप्तान ऋषभ पंत ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। दूसरे दिन मेहमान टीम ने दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट पर 93 रन बना लिए थे।

ये भी पढ़ें

IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

15 Nov 2025 09:53 pm

Published on:

15 Nov 2025 09:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

स्मृति मंधाना पर MCA मेहरबान, महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया इतने लाख का इनाम

Smriti Mandhana
क्रिकेट

IPL 2026: 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद CSK ने किया कप्तान का ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

CSK Playing 11
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: ये हैं रिलीज किए गए पांच सबसे महंगे खिलाड़ी, तीन नाम चौंकाने वाले

Venkatesh Iyer
क्रिकेट

IPL 2026 Retention full List: आंद्रे रसेल, फाफ डुप्लेलिस, जेक फ्रेजर मैकगर्क, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना जैसे स्टार हुए रिलीज, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Retention full List
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.