IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

IND-A vs PAK-A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स का छठा मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 16 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले को लेकर बड़ा अपडेट है। दरअसल, भारत-ए और यूएई के बीच 14 नवंबर को मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे खेला गया था। हालांकि भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच होने वाले मुकाबले का समय बदल गया है।
टूर्नामेंट में 16 नवंबर को पहला मुकाबला ओमान और यूएई के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा। इस मैच का प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड के साथ ही साथ सोनी लिव पर पर होगी।
भारत-ए ग्रुप बी में पाकिस्तान-ए, ओमान और यूएई के संग है, जबकि ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए, श्रीलंका-ए और हांगकांग है। टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेंगी। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को खेला जाएगा।
ग्रुप-बी में भारत-ए और पाकिस्तान-ए ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं, जिसे जीतकर क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ग्रुप-बी की अन्य दो टीमें यूएई और ओमान ने भी एक-एक मैच खेले हैं और दोनों को शिकस्त झेलनी पड़ी है।
ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए और अफगानिस्तान-ए ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं, जिसे जीतकर क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ग्रुप-ए की अन्य दो टीमें श्रीलंका और हांगकांग 1-1 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत-ए और यूएई की भिड़ंत हुई थी। इस मुकाबले में भारत-ए के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 42 गेंद में 144 रन की पारी खेल सभी को हैरान कर दिया था। वहीं भारत-ए के कप्तान जितेश शर्मा ने 32 गेंद में 83 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। अब दोनों खिलाड़ी 16 नवंबर को भारत-ए की तरफ से पाकिस्तान-ए के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। ऐसे भारत-ए के इन दोनों खिलाड़ियों पर सभी की नजर टिकी होगी। पाकिस्तान-ए के खिलाफ यदि भारत-ए मुकाबला जीत लेता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है।
