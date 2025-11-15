IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत-ए और यूएई की भिड़ंत हुई थी। इस मुकाबले में भारत-ए के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 42 गेंद में 144 रन की पारी खेल सभी को हैरान कर दिया था। वहीं भारत-ए के कप्तान जितेश शर्मा ने 32 गेंद में 83 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। अब दोनों खिलाड़ी 16 नवंबर को भारत-ए की तरफ से पाकिस्तान-ए के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। ऐसे भारत-ए के इन दोनों खिलाड़ियों पर सभी की नजर टिकी होगी। पाकिस्तान-ए के खिलाफ यदि भारत-ए मुकाबला जीत लेता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है।