IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

IND-A vs PAK-A: भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का छठा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

Vaibhav Suryavanshi

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (Photo Credit - IANS)

IND-A vs PAK-A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स का छठा मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 16 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले को लेकर बड़ा अपडेट है। दरअसल, भारत-ए और यूएई के बीच 14 नवंबर को मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे खेला गया था। हालांकि भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच होने वाले मुकाबले का समय बदल गया है।

भारत-ए और पाकिस्तान-ए का मैच कितने बजे होगा शुरू

टूर्नामेंट में 16 नवंबर को पहला मुकाबला ओमान और यूएई के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा। इस मैच का प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड के साथ ही साथ सोनी लिव पर पर होगी।

पॉइंट टेबल की स्थिति

भारत-ए ग्रुप बी में पाकिस्तान-ए, ओमान और यूएई के संग है, जबकि ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए, श्रीलंका-ए और हांगकांग है। टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेंगी। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को खेला जाएगा।

ग्रुप-बी में भारत-ए और पाकिस्तान-ए ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं, जिसे जीतकर क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ग्रुप-बी की अन्य दो टीमें यूएई और ओमान ने भी एक-एक मैच खेले हैं और दोनों को शिकस्त झेलनी पड़ी है।

ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए और अफगानिस्तान-ए ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं, जिसे जीतकर क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ग्रुप-ए की अन्य दो टीमें श्रीलंका और हांगकांग 1-1 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा पर रहेगी नजर

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत-ए और यूएई की भिड़ंत हुई थी। इस मुकाबले में भारत-ए के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 42 गेंद में 144 रन की पारी खेल सभी को हैरान कर दिया था। वहीं भारत-ए के कप्तान जितेश शर्मा ने 32 गेंद में 83 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। अब दोनों खिलाड़ी 16 नवंबर को भारत-ए की तरफ से पाकिस्तान-ए के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। ऐसे भारत-ए के इन दोनों खिलाड़ियों पर सभी की नजर टिकी होगी। पाकिस्तान-ए के खिलाफ यदि भारत-ए मुकाबला जीत लेता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है।

Venkatesh Iyer

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 Nov 2025 09:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

