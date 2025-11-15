IPL 2026 Retention: ये हैं रिलीज किए गए पांच सबसे महंगे खिलाड़ी, तीन नाम चौंकाने वाले

वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है। आंद्रे रसेल लंबे समय तक केकेआर टीम की हिस्सा रहे थे। वह 2014 और 2024 में खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे। 37 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले सीजन की नीलामी से पहले केकेआर ने 12 करोड़ रुपए में बरकरार रखा था। लेकिन IPL 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद टीम ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि केकेआर का यह फैसला फैंस के लिए हैरानी वाला रहा। बता दें कि आंद्रे रसेल ने पिछले सीजन में 13 इनिंग में सिर्फ 167 रन बना सके थे और 11.94 की इकॉनमी से सिर्फ 8 आठ विकेट लिए थे।