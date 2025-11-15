Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026 Retention: ये हैं रिलीज किए गए पांच सबसे महंगे खिलाड़ी, तीन नाम चौंकाने वाले

IPL 2026 ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमों ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। फ्रेंचाइजी टीमों की ओर से जारी रिलीज लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

Venkatesh Iyer

Venkatesh Iyer (Image Source- ANI)

IPL 2026 Retention: आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन अगले महीने दिसंबर में होना है। इससे पहले रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है, वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में आइए, उन 5 बड़े खिलाड़ियों पर डालते हैं एक नजर, जिन्हें अगले सीजन की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी टीमों ने रिलीज कर दिया है। रिलीज किए गए इन खिलाड़ियों में तीन नाम चौंकाने वाले हैं।

आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है। आंद्रे रसेल लंबे समय तक केकेआर टीम की हिस्सा रहे थे। वह 2014 और 2024 में खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे। 37 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले सीजन की नीलामी से पहले केकेआर ने 12 करोड़ रुपए में बरकरार रखा था। लेकिन IPL 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद टीम ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि केकेआर का यह फैसला फैंस के लिए हैरानी वाला रहा। बता दें कि आंद्रे रसेल ने पिछले सीजन में 13 इनिंग में सिर्फ 167 रन बना सके थे और 11.94 की इकॉनमी से सिर्फ 8 आठ विकेट लिए थे।

वेंकटेश अय्यर

कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 2026 की मिनी नीलामी से पहले रिलीज कर दिया है। उन्हें 2025 की नीलामी में 23.75 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन पिछले सीजन वह 11 मैचों में केवल 142 रन ही बना सके थे। पिछले सीजन ऑक्शन में केकेआर की तरफ से उन पर लगाई गई इतनी बड़ी बोली पर सवाल भी उठे थे। वेंकटेश पर भी प्राइस टैग का दबाव रहा, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ा। हालांकि वेंकटेश अय्यर का रिलीज किया जाना प्रशंसकों के लिए हैरानी भरा रहा है।

मथीशा पथिराना

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को रिलीज कर दिया है। इसके साथ फ्रेंचाइजी के साथ उनका तीन सीजन का जुड़ाव खत्म हो गया है। पथिराना को पहली बार IPL 2023 से पहले अनुबंधित किया गया था। इसके बाद में 2025 नीलामी से पहले 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था।

रवि बिश्नोई

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आगामी IPL 2026 से पहले रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया है। रवि बिश्नोई को फ्रेंचाइजी ने 2025 के ऑक्शन से पहले 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। पिछले दो सीजन रवि बिश्नोई का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने 2024 में 14 मैचों में 8.77 की इकॉनमी से 10 विकेट, जबकि 2025 में 11 मैचों में 10.83 की इकॉनमी से 9 विकेट चटकाए थे। हालांकि रवि बिश्नोई को रिलीज किया जाना प्रशंसकों के लिए हैरानी भरा रहा।

लियाम लिविंगस्टोन

लिविंगस्टोन IPL 2025 में RCB के सबसे महंगे खिलाड़ियों में थे। उन्हें 8.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हालांकि पिछले सीजन उनका प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने 10 मैचों में 16.00 की औसत से 112 रन ही बनाए थे। गेंदबाजी में भी उन्होंने पूरे सीजन केवल 9 ओवर गेंदबाजी की और 8.44 की इकॉनमी से कुल दो विकेट लिए थे। ऐसे में टीम की ओर से उन्हें रिलीज किए जाने का निर्णय लिया गया है।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL Update

Updated on:

15 Nov 2025 06:49 pm

Published on:

15 Nov 2025 06:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Retention: ये हैं रिलीज किए गए पांच सबसे महंगे खिलाड़ी, तीन नाम चौंकाने वाले

