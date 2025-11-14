IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह के ‘पंजे’ का कमाल, इस मामले में रवींद्र जडेजा को छोड़ा पीछे

अपने 51वें टेस्ट मैच में 16वीं बार है, जब जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए हैं। इसके साथ उन्होंने भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया है। रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। अब वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पारी में 5 विकेट चटकाने के मामले में दिग्गज लेग स्पिनर बी चंद्रशेखर के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर हैं। अब इस मामल में उनसे आगे रविचंद्रन अश्विन (37), अनिल कुंबले (35), हरभजन सिंह (25) और कपिल देव (23) हैं।