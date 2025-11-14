IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह के ‘पंजे’ का कमाल, इस मामले में रवींद्र जडेजा को छोड़ा पीछे

जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, भारत ( File Photo Credit - ANI)
IND vs SA, 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत मेहमान साउथ अफ्रीका पहली पारी में 159 रन पर ऑलआउट हो गई।
अपने 51वें टेस्ट मैच में 16वीं बार है, जब जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए हैं। इसके साथ उन्होंने भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया है। रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। अब वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पारी में 5 विकेट चटकाने के मामले में दिग्गज लेग स्पिनर बी चंद्रशेखर के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर हैं। अब इस मामल में उनसे आगे रविचंद्रन अश्विन (37), अनिल कुंबले (35), हरभजन सिंह (25) और कपिल देव (23) हैं।
जसप्रीत ने पहले सेशन में रयान रिकल्टन को बोल्ड किया और फिर एडेन मार्करम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। लंच के बाद उन्होंने अपने तीसरे विकेट के तौर पर टोनी डी जोर्जी एलबीडब्लूय आउट कराया। इसके बाद साइमन हार्मर के डिफेंस को भेदकर और केशव महाराज को यॉर्कर से एलबीडब्ल्यू आउट कर साउथ अफ्रीका की पहली पारी समाप्त की। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके विकेटों की संख्या 231 हो गई।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इस प्रारूप में उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने 2024 में केपटाउन में खेले गए टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 61 रन देकर 6 विकेट लिए थे।
