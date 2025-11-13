IND vs SA 1st Test: कोलकाता में छह साल बाद टेस्ट खेलने उतरेगा सिर्फ एक खिलाड़ी, जानें कितनी बदल गई है भारतीय टीम

भारतीय टेस्ट टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 2019 में इस मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार मुकाबला खेला था। उसके बाद से भारतीय टेस्ट टीम इतनी बदल गई है कि उस वक्त की प्लेइंग-11 से सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूदा टीम में है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वह खिलाड़ी कौन है, तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं।
दरअसल, यह क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा है। रवींद्र जडेजा 2019 में देश में खेली गई पहली डे-नाइट टेस्ट मैच में उस भारतीय टीम का हिस्सा थे। यह मैच भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया था। उस वक्त भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रवीन्द्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा ,उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा थे।
उस वक्त भारतीय टीम में शामिल पांच खिलाड़ी रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋद्धिमान साहा और रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि पांच खिलाड़ी मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वहीं, रवींद्र जडेजा ही मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग