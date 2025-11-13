IND vs SA 1st Test: कोलकाता में छह साल बाद टेस्ट खेलने उतरेगा सिर्फ एक खिलाड़ी, जानें कितनी बदल गई है भारतीय टीम

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 2019 में इस मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार मुकाबला खेला था। उसके बाद से भारतीय टेस्ट टीम इतनी बदल गई है कि उस वक्त की प्लेइंग-11 से सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूदा टीम में है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वह खिलाड़ी कौन है, तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं।