इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

Cheteshwar Pujara on Rohit Sharma and Virat Kohli: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेला। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने जहां बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर अपने तमाम प्रशंसकों को खुशी से झूमने का मौका दिया, वहीं शुरुआती दो मुकाबलों में खाता खोलने में विफल रहने वाले विराट कोहली ने आखिरी मैच में नाबाद 74 रन की पारी खेल जता दिया था कि उनकी रनों की भूख अभी कम नहीं हुई है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी आगामी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अब चेतेश्वर पुजारा ने दोनों क्रिकेटर्स को चेतावनी दी और कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा।