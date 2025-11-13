इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (फोटो- IANS)
Cheteshwar Pujara on Rohit Sharma and Virat Kohli: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेला। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने जहां बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर अपने तमाम प्रशंसकों को खुशी से झूमने का मौका दिया, वहीं शुरुआती दो मुकाबलों में खाता खोलने में विफल रहने वाले विराट कोहली ने आखिरी मैच में नाबाद 74 रन की पारी खेल जता दिया था कि उनकी रनों की भूख अभी कम नहीं हुई है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी आगामी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अब चेतेश्वर पुजारा ने दोनों क्रिकेटर्स को चेतावनी दी और कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा।
उन्होंने आगे कहा, अगर आप एक ही फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो दोनों के लिए सीरीज अहम होगी। इसके लिए उन्हें खेल से जुड़े रहना होगा, वरना लंबे ब्रेक के बाद खेलना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे एक ही फॉर्मेट खेलने का अनुभव है। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए लय हासिल करना अहम होता है। उम्र के चलते उन्हें अब अधिक मेहनत करनी होगी, जो कि वह कर रहे हैं। दोनों ने रन बनाए हैं और उम्मीद है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे।
मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा मतलब है कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनके साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। आगे की योजना क्या है? क्या वे उन्हें चुनना चाहते हैं या वे युवा खिलाड़ियों पर विचार कर रहे हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, हालांकि वे वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 30 नवंबर को रांची, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।
