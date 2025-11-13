Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

विराट कोहली और रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों क्रिकेटर्स टेस्ट और टी-20I से संन्यास लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 13, 2025

ROhit Sharma and Virat Kohli

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (फोटो- IANS)

Cheteshwar Pujara on Rohit Sharma and Virat Kohli: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेला। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने जहां बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर अपने तमाम प्रशंसकों को खुशी से झूमने का मौका दिया, वहीं शुरुआती दो मुकाबलों में खाता खोलने में विफल रहने वाले विराट कोहली ने आखिरी मैच में नाबाद 74 रन की पारी खेल जता दिया था कि उनकी रनों की भूख अभी कम नहीं हुई है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी आगामी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए अब चेतेश्वर पुजारा ने दोनों क्रिकेटर्स को चेतावनी दी और कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा।

उन्होंने आगे कहा, अगर आप एक ही फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो दोनों के लिए सीरीज अहम होगी। इसके लिए उन्हें खेल से जुड़े रहना होगा, वरना लंबे ब्रेक के बाद खेलना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे एक ही फॉर्मेट खेलने का अनुभव है। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए लय हासिल करना अहम होता है। उम्र के चलते उन्हें अब अधिक मेहनत करनी होगी, जो कि वह कर रहे हैं। दोनों ने रन बनाए हैं और उम्मीद है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे।

चेतेश्वर पुजारा ने शमी के बारे में क्या कहा?

मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा मतलब है कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनके साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। आगे की योजना क्या है? क्या वे उन्हें चुनना चाहते हैं या वे युवा खिलाड़ियों पर विचार कर रहे हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे रोहित-विराट

रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, हालांकि वे वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 30 नवंबर को रांची, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया का लकी चार्म है ये खिलाड़ी, जब-जब खेला तब-तब मिली जीत
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Published on:

13 Nov 2025 06:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 Retention: शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा

Sherfane Rutherford
क्रिकेट

ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ishan Kishan IPL Record
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ में लखनऊ से खरीदा

MI vs DC
क्रिकेट

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की चिंता बढ़ी, यह खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ चोटिल

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया का लकी चार्म है ये खिलाड़ी, जब-जब खेला तब-तब मिली जीत

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.