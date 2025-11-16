IND vs SA 1st Test: टेम्बा बावुमा ने कप्तानी में किया कमाल, टेस्ट क्रिकेट में रच दिया इतिहास

Temba Bavuma Create History: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 1st Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत को 30 रन से हराया। इस तरह मेहमान टीम ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर पहला टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की। जीत के लिए 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी स्पिनर्स की फिरकी में उलझ गए और टीम 35 ओवर में 93 रन ही बना सकी। इस जीत से मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ने सीरीज में भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा का अजेय क्रम जारी है और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।