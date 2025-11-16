Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test: टेम्बा बावुमा ने कप्तानी में किया कमाल, टेस्ट क्रिकेट में रच दिया इतिहास

Temba Bavuma की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 11 टेस्ट खेले, जिसमें 10 मैच में जीत हासिल की जबकि एक मुकाबला ड्रॉ खेला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 16, 2025

Temba Bavuma

टेम्बा बावुमा, कप्तान, साउथ अफ्रीका (Photo Credit - IANS)

Temba Bavuma Create History: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 1st Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत को 30 रन से हराया। इस तरह मेहमान टीम ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर पहला टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की। जीत के लिए 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी स्पिनर्स की फिरकी में उलझ गए और टीम 35 ओवर में 93 रन ही बना सकी। इस जीत से मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ने सीरीज में भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा का अजेय क्रम जारी है और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।

दरअसल, बतौर टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा ने जो काम किया है, वह अब तक कोई नहीं कर सका है। साउथ अफ्रीका की कप्तानी संभालने के बाद टेम्बा बावुमा अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। उन्होंने अब तक साउथ अफ्रीका के लिए 11 टेस्ट मैच में कप्तानी की है, जिसमें 10 मुकाबले में जीत मिली और एक मैच ड्रॉ रहा है। इस रिकॉर्ड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत भी शामिल है।

पिछले छह घरेलू टेस्ट मैच में भारत की चौथी हार

भारत में खेले गए पिछले छह टेस्ट मैच पर गौर करें तो यह भारतीय टीम की चौथी हार है। इस हार में पिछले साल न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में मिली 3-0 की हार भी शामिल है। साउथ अफ्रीका से मिली हार टर्निंग ट्रैक पर भारतीय बल्लेबाजों की कमियों को उजागर कर रही है। वहीं आलोचनाओं के बीच भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कोलकाता के ईडन गार्डंस की पिच का बचाव करते हुए दिखे। उन्होंने कहा, विकेट खेलने लायक नहीं था, यह बात गलत है। यह बिल्कुल वैसा ही विकेट था, जिसकी हमें तलाश थी। क्यूरेटर ने बहुत सहयोग किया।

WTC Points Table: ऐतिहासिक जीत से साउथ अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, भारत को हुआ तगड़ा नुकसान
