WTC Points Table: ऐतिहासिक जीत से साउथ अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, भारत को हुआ तगड़ा नुकसान

साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रन से हराया। इसके साथ WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 में साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि भारत फिसलकर चौथे नंबर पर काबिज हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 16, 2025

South Africa

भारत vs साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट (Photo Credit - IANS)

WTC Points Table 2025-27: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीतकर सीरीज में भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं, भारत पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 में लंबी छलांग लगाई है।

साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर पहुंचा और भारत एक पायदान लुढ़का

भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद साउथ अफ्रीका WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 में दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि भारत हार के साथ एक पायदान लुढ़क चौथे नंबर पर पहुंच गया है। श्रीलंका तीसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज है।

जीत के लिए 124 रन नहीं बना सकी भारतीय टीम

साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम इसे हासिल करने में नाकाम रही। भारतीय टीम दूसरी इनिंग में 93 रन ही बना सकी और इंजरी की वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर खेलने के लिए नहीं उतरे।

WTC Points Table 2025-27



क्रमटीममैचजीतहारटाईड्रॉN/RPTPCT
1.ऑस्ट्रेलिया33000036100.00
2.साउथ अफ्रीका3210002466.67
3.श्रीलंका2100101666.67
4.भारत8430105254.17
5.पाकिस्तान2110001250.00
6.इंग्लैंड5220102643.33
7.बांग्लादेश201010416.67
8.वेस्टइंडीज505000000.00
9.न्यूजीलैंड--------


संबंधित विषय:

