WTC Points Table: ऐतिहासिक जीत से साउथ अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, भारत को हुआ तगड़ा नुकसान

WTC Points Table 2025-27: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीतकर सीरीज में भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं, भारत पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 में लंबी छलांग लगाई है।