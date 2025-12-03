IND vs SA: 358 रन बनाने के बावजूद कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें दूसरे वनडे का सबसे बड़ा विलेन कौन

इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की और 5 ओवर में 40 रन जोड़े। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए। जायसवाल लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रहे। इसके बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में पहली बार सैकड़ा पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ 83 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 105 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कोहली ने 93 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली।