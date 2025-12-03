3 दिसंबर 2025,

IND vs SA: 358 रन बनाने के बावजूद कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें दूसरे वनडे का सबसे बड़ा विलेन कौन

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 03, 2025

IND vs SA

भारत और साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

IND vs SA 2nd ODI Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला गया, जहां प्रोटियाज टीम ने जीत दर्ज कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 17 रन से जीत हासिल की थी। दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ा। 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 4 गेंद पहले 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

विराट ने जड़ा 53वां शतक

इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की और 5 ओवर में 40 रन जोड़े। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए। जायसवाल लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रहे। इसके बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में पहली बार सैकड़ा पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ 83 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 105 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कोहली ने 93 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली।

सुंदर ने फिर किया निराश

दोनों के आउट होने के बाद केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में टीम को 350 के पार पहुंचा दिया। राहुल ने लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। एक समय टीम इंडिया 380 के आसपास पहुंचती नजर आ रही थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की 8 गेंदों में 1 रन की पारी की वजह से टीम इंडिया 358 रन तक ही पहुंच सकी। जड़ेजा ने 27 गेंदों में 24 रन बनाए और आखिरी ओवरों में जिस आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी, वैसी वह कर नहीं पाए। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने दो विकेट चटकाए, जबकि लुंगी एनगिडी और नांद्रे बर्गर ने एक-एक विकेट लिया।

359 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को अर्शदीप सिंह ने पहला झटका दिया। उन्होंने 5वें ओवर में क्विंटन डीकॉक को 8 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद एडेन मार्करम ने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 101 रन की साझेदारी हुई। बावुमा अर्धशतक से चूक गए और 48 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैथ्यू ब्रिट्ज्के के साथ मिलकर मार्करम ने अपना शतक पूरा किया। 197 के स्कोर पर मार्करम 110 रन बनाकर आउट हो गए।

इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस और ब्रिट्ज़्के ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीदें जगा दीं। 41वें ओवर में ब्रेविस को कुलदीप यादव ने आउट किया। उन्होंने 34 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। 44वें ओवर में ब्रिट्ज़्के पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। टोनी डी जॉर्जी 17 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। यहां से मैच किसी भी पक्ष में जा सकता था। कॉर्बिन बॉश ने इस मैच में हार नहीं मानी और पिछली गलती से सीखते हुए इस मैच को फिनिश किया। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। सीरीज का आखिरी मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा।

जड़ेजा और सुंदर बल्लेबाजी में तो फ्लॉप रहे ही। दोनों ने गेंदबाजी के दौरान भी निराश किया और खाली हाथ लौटे। इसके अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव की गेंदबाजी हार की बड़ी वजहों में से एक रही।

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

03 Dec 2025 10:20 pm

Published on:

03 Dec 2025 10:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: 358 रन बनाने के बावजूद कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें दूसरे वनडे का सबसे बड़ा विलेन कौन

