Year Ender 2025: साल 2025 में इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा टेस्ट शतक, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का हैं दबदबा

साल 2025 में सर्वाधिक शतक भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नाम हैं। गिल ने इस साल 9 मैचों की 16 पारियों में 5 शतक जड़े हैं। गिल इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है। 2025 में उन्होंने 70.21 की औसत से 983 रन बनाए हैं। लिस्ट में दूसरे स्थान पर बांग्लादेश ने नजमुल हुसैन शांतो हैं, जिन्होंने 6 मैच की 10 पारियों में 3 शतक लगाए हैं। सूची में तीसरा स्थान इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट का है। रूट ने 7 मैच की 12 पारियों में 3 शतक जड़े हैं। चौथे और पांचवें स्थान पर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल हैं, दोनों ही बल्लेबाजों ने 10 मैचों की 19 पारियों में 3-3 शतक लगाए हैं। इसके अलावा भारत के लिए ऋषभ पंत और रविंद्र जड़ेजा भी 2-2 शतक लगा चुके हैं।