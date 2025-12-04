Year Ender 2025: साल 2025 में इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा टेस्ट शतक, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का हैं दबदबा

भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: IANS)
Most Hundreds in 2025 in Tests: यह साल भारत का टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा। भारत ने अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप झेला। टीम का टेस्ट में प्रदर्शन और कोच गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में अप्रोच पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन बल्लेबाजी के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय टीम का फिर भी दबदबा रहा। इस साल टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय बल्लेबाजों का पलड़ा भारी रहा।
साल 2025 में सर्वाधिक शतक भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नाम हैं। गिल ने इस साल 9 मैचों की 16 पारियों में 5 शतक जड़े हैं। गिल इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है। 2025 में उन्होंने 70.21 की औसत से 983 रन बनाए हैं। लिस्ट में दूसरे स्थान पर बांग्लादेश ने नजमुल हुसैन शांतो हैं, जिन्होंने 6 मैच की 10 पारियों में 3 शतक लगाए हैं। सूची में तीसरा स्थान इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट का है। रूट ने 7 मैच की 12 पारियों में 3 शतक जड़े हैं। चौथे और पांचवें स्थान पर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल हैं, दोनों ही बल्लेबाजों ने 10 मैचों की 19 पारियों में 3-3 शतक लगाए हैं। इसके अलावा भारत के लिए ऋषभ पंत और रविंद्र जड़ेजा भी 2-2 शतक लगा चुके हैं।
2025 में टेस्ट क्रिकेट में अर्द्धशतक लगाने के मामले में भी भारतीय खिलाड़ी आगे रहे हैं। साल में सर्वाधिक अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप 6 में पांच भारतीय बल्लेबाज हैं। रविंद्र जड़ेजा ने इस साल सबसे ज्यादा 8 अर्द्धशतक जड़े हैं। जड़ेजा ने 10 मैचों की 17 पारियों में 63.66 की औसत से 764 रन बनाए। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के हैरी ब्रुक हैं। ब्रुक ने 7 मैचों की 12 पारियों में 6 अर्द्धशतक लगाए। इनके बाद सूची में लगातार चार भारतीय बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल ने इस साल 6-6 अर्द्धशतक लगाए।
