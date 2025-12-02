Ind vs SA 2nd ODI Playing XI: क्या दूसरे वनडे में होगी नितीश रेड्डी की प्लेइंग 11 में वापसी, ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो किसका कटेगा पत्ता?

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction: भारतीय टीम बुधवार 3 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी। केएल राहुल एंड कंपनी ने रांची में 17 रन से रोमांचक जीत हासिल करते हुए सीरीज की शानदार शुरुआत की थी। अब टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगा। हालांकि टीम को इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर ज्‍यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों को रोटेट करने और दूसरों को मौके देने के लिए लाइन-अप में एक या दो बदलाव कर सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।