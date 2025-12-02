Ind vs SA 2nd ODI Playing XI: क्या दूसरे वनडे में होगी नितीश रेड्डी की प्लेइंग 11 में वापसी, ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो किसका कटेगा पत्ता?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction: भारतीय टीम बुधवार 3 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी। केएल राहुल एंड कंपनी ने रांची में 17 रन से रोमांचक जीत हासिल करते हुए सीरीज की शानदार शुरुआत की थी। अब टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगा। हालांकि टीम को इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों को रोटेट करने और दूसरों को मौके देने के लिए लाइन-अप में एक या दो बदलाव कर सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष तीन स्थान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली का उतरना तय है। पिछले मैच में नंबर पांच पर उतरे वाशिंगटन को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखकर उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी की एंट्री हो सकती है। वाशी का रांची में हुए मैच में सिर्फ तीन ओवर के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कप्तान राहुल ने जडेजा और कुलदीप को ज्यादा तरजीह दी थी। सुंदर बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर सके थे, वह 19 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे।
रेड्डी की प्लेइंग इलेवन में वापसी से पेस डिपार्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा शामिल हैं। कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा इस मुकाबले में भारत के दो स्पिनर हो सकते हैं।
केएल राहुल टीम की बैटिंग से बहुत खुश होंगे और लाइनअप में शायद ही कोई बदलाव करें। रुतुराज गायकवाड़ पहले मैच में लंबे गैप के बाद वनडे में लौटे थे और रांची में सिर्फ 5 रन ही बना सके। उन्हें गंभीर अभी कुछ और मौके दे सकते हैं। अगर ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो फिर गायकवाड़ को बाहर किया जा सकता है।
यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी/वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा।
