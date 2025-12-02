Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI: क्या दूसरे वनडे में होगी नितीश रेड्डी की प्लेइंग 11 में वापसी, ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो किसका कटेगा पत्ता?

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction: रांची फतह के बाद अब भारतीय टीम रायुपर में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में गौतम गंभीर शायद ही मैच विनिंग काम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ करें। हालांकि खिलाड़ियों को रोटेट करने और दूसरों को मौके देने के लिए लाइन-अप में एक या दो बदलाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 02, 2025

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction

भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction: भारतीय टीम बुधवार 3 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी। केएल राहुल एंड कंपनी ने रांची में 17 रन से रोमांचक जीत हासिल करते हुए सीरीज की शानदार शुरुआत की थी। अब टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगा। हालांकि टीम को इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर ज्‍यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों को रोटेट करने और दूसरों को मौके देने के लिए लाइन-अप में एक या दो बदलाव कर सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

वाशिंगटन की हो सकती है छुट्टी!

भारतीय बल्‍लेबाजी क्रम में शीर्ष तीन स्‍थान रोहित शर्मा, यशस्‍वी जायसवाल, विराट कोहली का उतरना तय है। पिछले मैच में नंबर पांच पर उतरे वाशिंगटन को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखकर उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी की एंट्री हो सकती है। वाशी का रांची में हुए मैच में सिर्फ तीन ओवर के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कप्तान राहुल ने जडेजा और कुलदीप को ज्यादा तरजीह दी थी। सुंदर बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर सके थे, वह 19 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे।

रेड्डी की वापसी से पेस डिपार्टमेंट होगा मजबूत

रेड्डी की प्लेइंग इलेवन में वापसी से पेस डिपार्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्‍णा और हर्षित राणा शामिल हैं। कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा इस मुकाबले में भारत के दो स्पिनर हो सकते हैं।

ऋषभ पंत को जगह मिलना मुश्किल

केएल राहुल टीम की बैटिंग से बहुत खुश होंगे और लाइनअप में शायद ही कोई बदलाव करें। रुतुराज गायकवाड़ पहले मैच में लंबे गैप के बाद वनडे में लौटे थे और रांची में सिर्फ 5 रन ही बना सके। उन्‍हें गंभीर अभी कुछ और मौके दे सकते हैं। अगर ऋषभ पंत को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो फिर गायकवाड़ को बाहर किया जा सकता है।

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी/वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा।

ये भी पढ़ें

कोहली की तारीफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कसीदे पढ़े, कहा- ‘उनके लिए रन बनाना उतना ही आसान, जितना हमारे लिए चाय’
क्रिकेट
Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

02 Dec 2025 10:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA 2nd ODI Playing XI: क्या दूसरे वनडे में होगी नितीश रेड्डी की प्लेइंग 11 में वापसी, ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो किसका कटेगा पत्ता?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs SA: विराट कोहली ने इन 6 स्टेडियम में बनाया ऐसा रिकॉर्ड! रच दिया इतिहास

Virat Kohli Records
क्रिकेट

IPL 2026 Auction के लिए 14 देशों के 1355 खिलाड़ियों ने दर्ज कराया नाम, अय्यर समेत इनका बेस प्राइज सबसे ज्यादा, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 auction players list
क्रिकेट

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल शादी कंट्रोवर्सी: साथी प्लेयर्स के क्रिप्टिक पोस्ट ने आग में डाला घी

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Controversy
क्रिकेट

SMAT Live Streaming: अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या के बीच होगी जोरदार टक्कर! जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

Abhishek Sharma and Hardik Pandya
क्रिकेट

कोहली की तारीफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कसीदे पढ़े, कहा- ‘उनके लिए रन बनाना उतना ही आसान, जितना हमारे लिए चाय’

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.