क्रिकेट

कोहली की तारीफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कसीदे पढ़े, कहा- ‘उनके लिए रन बनाना उतना ही आसान, जितना हमारे लिए चाय’

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में विराट कोहली ने शानदार 135 रन बनाए। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 01, 2025

Virat Kohli

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo Credit - IANS)

Virat Kohli: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ अपने तमाम चाहने वालों को खुशी से उछलने का मौका दिया, बल्कि आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में 120 गेंदों का सामना किया और 135 रन बनाए। इस तरह विराट कोहली ने वनडे करियर का अपना 52वां शतक लगाया। उनके इस शानदार शतक से भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों स्टार क्रिकेटर अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और भारतीय टीम की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “विराट कोहली ने फिर दिखाया कि रन बनाना उनके लिए उतना ही आसान है, जितना हमारे लिए चाय बनाना। विराट कोहली रिकॉर्ड का पीछा नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड कोहली का पीछा कर रहे हैं। आज भी भूख वही, जुनून वही। राजा तो राजा ही रहता है!”

आपको बता दें कि रांची वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। इस तरह वनडे करियर में उन्होंने 60वां अर्द्धशतक लगाया। विराट कोहली ने अपनी 135 रन की पारी के दौरान 11 चौके और 7 छक्के जड़े।

