कोहली की तारीफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कसीदे पढ़े, कहा- ‘उनके लिए रन बनाना उतना ही आसान, जितना हमारे लिए चाय’

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में 120 गेंदों का सामना किया और 135 रन बनाए। इस तरह विराट कोहली ने वनडे करियर का अपना 52वां शतक लगाया। उनके इस शानदार शतक से भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों स्टार क्रिकेटर अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और भारतीय टीम की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा हैं।