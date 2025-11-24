Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

एडेन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और ग्रीम स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 बनाने के बाद भारत को 201 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद मेहमान टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे। इस तरह अब तक दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर कुल 314 रन की बढ़त बना ली है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 24, 2025

Aiden Markram

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, दूसरा टेस्टः भारतीय क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर का कैच लपकने के बाद साथी खिलाड़ियों के साथ खुशी से झूमते हुए दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम (Photo - IANS)

IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कुल 314 रन की बढ़त बनाकर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भारत से 1-0 से आगे है। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर मेहमान टीम के पास 25 साल के बाद भारतीय सरजमीं पर इतिहास दोहराने का सुनहरा मौका है। गुवाहाटी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जहां दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने कहर ढाया और पहली पारी में छह विकेट चटकाए, वहीं एडेन मार्करम ने कमाल की फील्डिंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से फील्ड पर सतर्क एडेन मार्करम (Aiden Markram) ने भारत की पहली पारी में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का कैच लपका। इस तरह उन्होंने टेस्ट मैच की एक इनिंग में सर्वाधिक पांच कैच लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब वे इस प्रारूप की एक इनिंग में 5 कैच लपकने वाले 16 खिलाड़ी बन गए हैं।

स्टीव स्मिथ ने दो बार किया है यह कारनामा

एडेन मार्करम से पहले यह कारनामा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्मिथ कर चुके हैं। ग्रीम स्मिथ के बाद एडेन मार्करम यह कारनामा करने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। वहीं इस लिस्ट में स्टीव स्मिथ एक मात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दो बार एक इनिंग में 5-5 विकेट लिए हैं।

स्टीव स्मिथ ने पहली बार टेस्ट मैच की एक इनिंग में 5 कैच लपकने का कारनामा मार्च 2018 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। दूसरी बार उन्होंने जुलाई 2023 में लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए एक इनिंग में 5 विकेट लपके थे। हालाकि टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग करते हुए अब तक कोई खिलाड़ी छह कैच नहीं लपक सका है। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेटर की एक इनिंग में क्षेत्ररक्षण करते हुए पहली बार पांच कैच लपकने का कारनामा 1936 में ऑस्ट्रेलिया के विक रिचर्डसन ने किया था।

दक्षिण अफ्रीका के पास क्लीन स्वीप का मौका

दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर एक मात्र टेस्ट सीरीज साल 2000 में जीती थी। ऐसे में मेहमान टीम के पास 25 साल के बाद इतिहास दोहराने का मौका है। उस टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ किया था। उस सीरीज में हैंसी क्रोनजे ने दक्षिण अफ्रीकी टीम का नेतृत्व किया था। अब यदि मौजूदा टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम को गुवाहाटी टेस्ट मैच में जीत मिलती है तो टेम्बा बावुमा भारतीय सरजमीं पर यह कारनामा करने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीका कप्तान होंगे।

Published on:

24 Nov 2025 06:23 pm

एडेन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और ग्रीम स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

