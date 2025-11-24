एडेन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और ग्रीम स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कुल 314 रन की बढ़त बनाकर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भारत से 1-0 से आगे है। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर मेहमान टीम के पास 25 साल के बाद भारतीय सरजमीं पर इतिहास दोहराने का सुनहरा मौका है। गुवाहाटी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जहां दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने कहर ढाया और पहली पारी में छह विकेट चटकाए, वहीं एडेन मार्करम ने कमाल की फील्डिंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।