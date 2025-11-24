IND vs SA 2nd Test: भारत ने घरेलू सरजमीं पर आखिरी बार कब खेला था फॉलोऑन?

भारतीय टीम ने घरेलू सरजमीं पर 2010 में आखिरी बार फॉलोऑन खेला था। नागपुर में खेले गए उस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका विरोधी टीम थी। उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट पर 558 रन बनाकर पारी घोषित की थी और भारतीय टीम को 233 पर ऑलआउट कर फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया था। उस मैच में फॉलोऑन खेलते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में 319 पर ऑलआउट हो गई थी। इस तरह भारत को इस मुकाबले में पारी और छह रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।