IND vs SA 2nd Test: भारत ने घरेलू सरजमीं पर आखिरी बार कब खेला था फॉलोऑन?

ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सेनुरन मुथुसामी के शतक और मार्को यान्सन के अर्द्धशतक से साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं समाचार लिखे जाने तक यशस्वी जायसवाल के अर्द्धशतक से 9 विकेट पर 197 रन बनाकर भारत संघर्ष कर रहा है। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 292 रन पीछे है।
यदि दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में भारत को 289 रन के भीतर ऑउट कर देता है, तो टेम्बा बावुमा की टीम के पास ऋषभ पंत एंड कंपनी को दोबारा बल्लेबाजी सौंपने का विकल्प होगा। साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है और फॉलोऑन की स्थिति में भारतीय टीम पर बहुत दबाव होगा। इससे मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
भारतीय टीम ने घरेलू सरजमीं पर 2010 में आखिरी बार फॉलोऑन खेला था। नागपुर में खेले गए उस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका विरोधी टीम थी। उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट पर 558 रन बनाकर पारी घोषित की थी और भारतीय टीम को 233 पर ऑलआउट कर फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया था। उस मैच में फॉलोऑन खेलते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में 319 पर ऑलआउट हो गई थी। इस तरह भारत को इस मुकाबले में पारी और छह रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
1) भारत vs साउथ अफ्रीका, स्थान- नागपुर, वर्ष- 2010
2) भारत vs न्यूजीलैंड, स्थान- मोहाली, वर्ष -2003
3) भारत vs ऑस्ट्रेलिया, स्थान - कोलकाता, वर्ष - 2001
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग