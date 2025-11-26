गौतम गंभीर ने अपने बयान से मचाई सनसनी, बताया किन खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में नहीं है जरूरत

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और ऋषभ पंत (फोटो- IANS)
IND vs SA Test Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का सूपड़ा साफ हो गया। कोलकाता में 30 रन से हारने वाली भारतीय टीम गुवाहाटी में 408 रन से हार गई। टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। एक साल के अंतराल में टीम इंडिया का यह दूसरा क्लीन स्वीप है। गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया SENA (South Africa, England, New Zealand and Australia) देशों में से किसी को भी नहीं हरा सकी है। इस चल रहे प्रदर्शन के बाद गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली और साथ ही खिलाड़ियों को भी कसूरवार ठहराया।
अपने घर में टेस्ट में टीम इंडिया का इस तरह का प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की काफी आलोचना की जा रही है। गौतम गंभीर ने सीरीज हार के बाद कहा कि इस हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए। जब उनसे कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह बीसीसीआई को तय करना है। मैंने पहले भी यह कहा है, भारतीय क्रिकेट जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूं। मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में रिजल्ट्स दिए, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में जीत दिलाई। यह एक ऐसी टीम है जो सीख रही है।”
सीरीज हार के बाद कमियां बताते हुए गंभीर ने कहा कि तीसरे दिन भारत का स्कोर 1 विकेट पर 95 रन से 7 विकेट पर 122 रन होना, मजबूत एग्जीक्यूशन की जरूरत को दिखाता है। उन्होंने कहा, “गलती सबकी है, सबसे पहले मेरी। 95 रन पर 1 विकेट से 122 रन पर 7 विकेट तक जाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप किसी एक इंसान या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते। गलती सबकी है। मैंने कभी किसी एक इंसान को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा।”
गंभीर ने कहा, “टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे तेज़-तर्रार और टैलेंटेड क्रिकेटरों की आवश्यकता नहीं है। हमें कम स्किल वाले मजबूत लोगों की जरूरत है। वे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं। अगर आप सच में टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस हैं, तो टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना शुरू करें। सबके प्रयास की जरूरत है। आप सिर्फ खिलाड़ियों या किसी खास इंसान को दोष नहीं दे सकते।” हालांकि गंभीर ने कौशल वाले खिलाड़ियों का समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं को टीम से बाहर किया हुआ है। अजिंक्य रहाणे और सरफराज खान जैसे क्रिकेटरों की गिनती भी इसी श्रेणी में होती है। लेकिन ये दोनों टीम से बाहर कर दिए गए हैं।
