गौतम गंभीर ने अपने बयान से मचाई सनसनी, बताया किन खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में नहीं है जरूरत

IND vs SA Test Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का सूपड़ा साफ हो गया। कोलकाता में 30 रन से हारने वाली भारतीय टीम गुवाहाटी में 408 रन से हार गई। टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। एक साल के अंतराल में टीम इंडिया का यह दूसरा क्लीन स्वीप है। गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया SENA (South Africa, England, New Zealand and Australia) देशों में से किसी को भी नहीं हरा सकी है। इस चल रहे प्रदर्शन के बाद गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली और साथ ही खिलाड़ियों को भी कसूरवार ठहराया।