मार्को यानसन ने खोला बड़ा राज़, बताया अगले 2 दिन फील्डिंग की तैयारी क्यों कर रही थी साउथ अफ्रीकी टीम

IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे।

Vivek Kumar Singh

Nov 24, 2025

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

India vs South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है। यह सिलसिला गुवाहाटी में भी जारी रहा, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज 489 के जवाब में 201 रन पर ढेर हो गए। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय फैंस को निराश किया, बल्कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन को भी हैरान कर दिया। पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर बनाने वाली प्रोटियाज टीम अगले दो दिन तक फील्डिंग करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम तीसरे दिन ही ढेर हो गई।

पहली पारी में छह विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने कहा कि उन्होंने विकेट की उछाल और गति का इस्तेमाल किया। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अफ्रीकी टीम ने भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर समेटकर 288 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए हैं और अपनी बढ़त 314 रन पहुंचा दी है। यहां से वर्ल्ड चैंपियंस के लिए मैच जीतना आसान हो गया है।

स्पिनर्स से मिला यानसन को फायदा

यानसन ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘विकेट में तेज गति और बाउंस है। ज्यादा स्विंग नहीं है। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमारे गेंदबाजों के लिए और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था। मुझे लगता है कि जब बॉल ज्यादा मूव नहीं कर रही थी और कुछ स्टेज पर पिच से कोई मदद नहीं मिल रही थी, तब स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सच में लगता है कि स्पिनरों ने शानदार काम किया और मैं लकी हूं कि मुझे इसका फायदा मिला।’’

मार्को यानसन ने बताया कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, "हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे और हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे।" अपने शतक से चूकने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज का दिन बस टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बारे में था, जिसके लिए मैं खुश हूँ। मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। गेंद अब टर्न लेना शुरू कर रही है और फिर थोड़ी देर रुक भी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाएगी।"

Updated on:

24 Nov 2025 07:24 pm

Published on:

24 Nov 2025 07:23 pm

