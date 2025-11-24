मार्को यानसन ने खोला बड़ा राज़, बताया अगले 2 दिन फील्डिंग की तैयारी क्यों कर रही थी साउथ अफ्रीकी टीम

मार्को यानसन ने बताया कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, "हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे और हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे।" अपने शतक से चूकने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज का दिन बस टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बारे में था, जिसके लिए मैं खुश हूँ। मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। गेंद अब टर्न लेना शुरू कर रही है और फिर थोड़ी देर रुक भी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाएगी।"