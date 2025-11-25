भारत में टूटा 21 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड, जानें इस पहले किस टीम ने दिया था भारत को इतना बड़ा लक्ष्य

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी टेस्ट (फोटो- IANS)
IND vs SA 2nd Test Day 4 Highlights: गुवाहाटी टेस्ट में जीत के लिए भारतीय टीम को 549 रन का लक्ष्य मिला है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 2 विकेट गंवाकर 27 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी, जिससे उनकी कुल बढ़त 548 रन की हो गई। अफ्रीकी टीम ने अपनी दूसरी पारी घोषित करते ही ऑस्ट्रेलिया का 21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बता दें कि आखिरी बार भारतीय सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के सामने 21 साल पहले 500 से अधिक रन का लक्ष्य रखा था।
इस मुकाबले से पहले भारत में खेले गए टेस्ट में सबसे बड़ी लीड लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में नागपुर में खेले गए टेस्ट में भारत के खिलाफ 542 रन की लीड हासिल की थी। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत के खिलाफ 548 रन की लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
साल 2004 में नागपुर में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में मेहमान टीम ने 542 रन की लीड ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 398 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 185 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 329 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में टीम इंडिया 200 रन ही बना सकी और 342 रन से मुकाबला हार गई। यह टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार भी है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की बात करें तो टेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। मेहमान टीम के लिए सेनुरन मुथुसामी ने 109 और मार्को यानसन ने 93 रन की पारी खेली। इन दोनों ने साउथ अफ्रीका को 489 रन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 201 रन बना सकी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 49 रन बनाए।
साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए, जबकि टोनी डी जॉर्जी ने 49 रन की पारी खेली। रायन रिकल्टन ने 35 और एडेन मार्करम ने 29 रन बनाए। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होते ही मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बवुमा ने पारी घोषित कर दी और भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 27 रन बना चुकी है और लक्ष्य से अभी भी 522 रन पीछे है।
