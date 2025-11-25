भारत में टूटा 21 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड, जानें इस पहले किस टीम ने दिया था भारत को इतना बड़ा लक्ष्य

साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए, जबकि टोनी डी जॉर्जी ने 49 रन की पारी खेली। रायन रिकल्टन ने 35 और एडेन मार्करम ने 29 रन बनाए। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होते ही मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बवुमा ने पारी घोषित कर दी और भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 27 रन बना चुकी है और लक्ष्य से अभी भी 522 रन पीछे है।