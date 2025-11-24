अफ्रीकी गेंदबाजों से खूब लड़े कुलदीप यादव, खेली सबसे ज्यादा गेंद, बल्लेबाजों ने किया निराश

ऐसे में कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 208 गेंदों में 72 रन की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 200 की दहलीज तक पहुंचाया। इस खतरनाक होती साझेदारी को दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने तोड़ा। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को 48 के निजी स्कोर पर एडेन मार्करम के हाथों कैच आउट कराया। उनके आउट होने के बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह (5 रन) भी ज्यादा देर तक दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर ऑलआउट हो गई।