अफ्रीकी गेंदबाजों से खूब लड़े कुलदीप यादव, खेली सबसे ज्यादा गेंद, बल्लेबाजों ने किया निराश

कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर, भारतीय क्रिकेटर
IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 288 रन की बढ़त बनाई। वहीं, तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे। इस तरह अब मेहमान टीम की कुल बढ़त 314 रन हो गई है।
भारतीय टीम ने तीसरे दिन संभलकर शुरुआत की और रविवार के स्कोर 9/0 से आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने संभलकर खेलते हुए पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े। केएल राहुल 22 रन पर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद टीम के स्कोर में 30 रन और जुड़े थे कि यशस्वी जायसवाल अर्द्धशतक (58 रन, 57 गेंद) लगाने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद साई सुदर्शन (15 रन, 40 गेंद), ध्रुव जुरेल (0 रन, 11 गेंद), कप्तान ऋषभ पंत (7 रन, 8 गेंद), नीतीश कुमार रेड्डी (10 रन, 18 गेंद), रवींद्र जडेजा (6 रन, 18 गेंद) भी जल्द आउट हो गए।
ऐसे में कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 208 गेंदों में 72 रन की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 200 की दहलीज तक पहुंचाया। इस खतरनाक होती साझेदारी को दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने तोड़ा। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को 48 के निजी स्कोर पर एडेन मार्करम के हाथों कैच आउट कराया। उनके आउट होने के बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह (5 रन) भी ज्यादा देर तक दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर ऑलआउट हो गई।
भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने मैच में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का बखूबी सामना किया। उन्होंने एक छोर संभालते हुए वाशिंगटन सुंदर का बेहतरीन साथ दिया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुलदीप यादव ने 134 गेंदें खेलकर 19 रन बनाए। दूसरे शब्दों में कहें, तो इस सीरीज़ में गेंदों के लिहाज से किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ की यह सबसे लंबी पारी है। कुलदीप यादव ने जिस तरह का जूझारूपन दिखाया, वैसा ही शीर्ष क्रम के भारतीय बल्लेबाज प्रयास करते तो भारत को पहली पारी में शायद 288 रन से नहीं पिछड़ना पड़ता।
