IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

गुवाहाटी की पिच आम तौर पर पाटा होती है और यहां जमकर रन बनाते हैं। लेकिन ठंडी सुबह और पिच पर मौजूद नमी गेंदबाज़ों को लंबे समय तक स्विंग दे सकती है, जिससे गेंद में अतिरिक्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 21, 2025

गुवाहाटी की पिच आम तौर पर पाटा होती है (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa, 2nd Test Pitch Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुक़ाबला कल यानि 22 नवम्बर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। सीरीज बचाने के लिए बरसापारा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज़ करना चाहेगी। वहीं कोलकाता टेस्ट में 30 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज़ करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की नज़रें 25 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने पर होंगी।

मैच सामान्य समय से आधे घंटे पहले शुरू होगा

यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर में टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट आयोजित करने वाला बरसापारा स्टेडियम भारत का 30वां मैदान बनेगा। भारत में एक टाइम जोन होने की वजह से यहां दिनचर्या सामान्य से काफी पहले शुरू हो जाती है। ऐसे में मैच भी सामान्य समय से आधे घंटे पहले शुरू होगा। पूर्वोत्तर में रणजी ट्रॉफी मैच सुबह 8:15 बजे शुरू किए जाते हैं। क्योंकि यहां जल्द दिन ढाल जाता है। ऐसे में भारत - दक्षिण अफ्रीका का मुक़ाबला 9 बजे शुरू किया जाएगा।

ऐसी है गुवाहाटी की पिच

गुवाहाटी की पिच आम तौर पर पाटा होती है और यहां जमकर रन बनाते हैं। लेकिन ठंडी सुबह और पिच पर मौजूद नमी गेंदबाज़ों को लंबे समय तक स्विंग दे सकती है, जिससे गेंद में अतिरिक्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में इस मुकाबले में यह परिस्थितियां गेंदबाज़ों के लिए बेहद लुभावनी होंगी, जबकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के लिए शुरुआती घंटे क्रीज़ पर बिताना कठिन होगा।

गुवाहाटी टेस्ट में सेशन कुछ इस प्रकार होंगे -

पहला सेशन - सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक
चाय ब्रेक- 11:00 -11:20 बजे
दूसरा सत्र: 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक
लंच ब्रेक 1:20-2:00 बजे
तीसरा सत्र: दोपहर 2:00 से शाम 4:00 बजे तक

देश के बाकी मैदानों की तुलना में ज्यादा स्विंग होगी गेंद

पिच से मिलने वाला मूवमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि टीम मैनेजमेंट किस तरह की विकेट चुनता है। लेकिन मैच 30 मिनट पहले शुरू होगा, इससे देश के बाकी मैदानों की तुलना में हवा में मूवमेंट लंबे समय तक बना रहेगा, जिससे बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है।

इस मैदान का रिकॉर्ड

चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर पहली पारी में औसतन स्कोर 225 रन का होता है। वहीं दूसरी पारी में गिरकर 180 पहुंच जाता है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखे तो टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का चयन कर सकती है, ताकि उन्हें यहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी का मौका न मिले।

क्रिकेट
South Africa

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

21 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

