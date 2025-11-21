IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

India vs South Africa, 2nd Test Pitch Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुक़ाबला कल यानि 22 नवम्बर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। सीरीज बचाने के लिए बरसापारा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज़ करना चाहेगी। वहीं कोलकाता टेस्ट में 30 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज़ करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की नज़रें 25 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने पर होंगी।