Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के टॉप 6 बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा सके, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम इंडिया की बढ़ा दी मुश्किलें

IND vs SA Guwahati Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में मेहमान टीम ने 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 23, 2025

Team India

जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव (फोटो- IANS)

India vs South Africa 2nd Test Day 2: गुवाहाटी में खेले जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 10 विकेट गंवाकर 489 रन बनाए। सेनुरन मुथुसामी ने सबसे ज्यादा 109 रन की पारी खेली, जबकि मार्को यानसन ने 93 रन बनाए। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 49, काइल वेरेन ने 45 और टेम्बा बवुमा ने 41 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए।

एक समय 246 रन पर 6 विकेट गंवाने वाली प्रोटियाज टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। सेनुरन मुथुसामी ने शानदार शतक लगाया, तो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने 91 गेंदों में धमाकेदार 93 रन की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका के टॉप 6 में से एक भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम को 500 रन के करीब पहुंचा दिया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकल्टन ने 35 रन का योगदान दिया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बवुमा के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी हुई। तीसरे सेशन में दो विकेट गिरे। पहले बवुमा 41 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद स्टब्स अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हुए। टॉनी डी जॉर्जी और वियान मुल्डर भी कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की।

मुथुसामी ने जड़ा पहला शतक

सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे थे और दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों की खूब खबर ली। वेरेन के आउट होने के बाद मार्को यानसन ने आठवें विकेट के लिए मुथुसामी के साथ 97 रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया। मुथुसामी 109 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 206 गेंदों का सामना किया और 10 चौकों के अलावा 2 छक्के लगाए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। यानसन अपने शतक से चूक गए और 91 गेंदों में 7 छक्के और 6 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।

दूसरे दिन का खेल समाप्त

भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 9 रन बना लिए थे। केएल राहुल 2 और यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर क्रीज पर थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

23 Nov 2025 04:19 pm

Published on:

23 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका के टॉप 6 बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा सके, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम इंडिया की बढ़ा दी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल होंगे टीम के कप्तान? लौट सकते हैं ये खिलाड़ी

KL Rahul
क्रिकेट

भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप का जीता खिताब

Indian women’s blind cricket team
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Lunch: मुथुसामी का शतक, यानसेन की फिफ्टी, अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, लंच तक बनाए 428/7

india vs South africa test
क्रिकेट

Ind vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, शतक के साथ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर हुए फिट! मुंबई में हुई एक पार्टी में PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ हुए स्पॉट

Shreyas Iyer join Preity Zinta Party
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.