साउथ अफ्रीका के टॉप 6 बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा सके, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम इंडिया की बढ़ा दी मुश्किलें

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकल्टन ने 35 रन का योगदान दिया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बवुमा के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी हुई। तीसरे सेशन में दो विकेट गिरे। पहले बवुमा 41 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद स्टब्स अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हुए। टॉनी डी जॉर्जी और वियान मुल्डर भी कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की।