साउथ अफ्रीका के टॉप 6 बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा सके, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम इंडिया की बढ़ा दी मुश्किलें

जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव (फोटो- IANS)
India vs South Africa 2nd Test Day 2: गुवाहाटी में खेले जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 10 विकेट गंवाकर 489 रन बनाए। सेनुरन मुथुसामी ने सबसे ज्यादा 109 रन की पारी खेली, जबकि मार्को यानसन ने 93 रन बनाए। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 49, काइल वेरेन ने 45 और टेम्बा बवुमा ने 41 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए।
एक समय 246 रन पर 6 विकेट गंवाने वाली प्रोटियाज टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। सेनुरन मुथुसामी ने शानदार शतक लगाया, तो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने 91 गेंदों में धमाकेदार 93 रन की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका के टॉप 6 में से एक भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम को 500 रन के करीब पहुंचा दिया।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकल्टन ने 35 रन का योगदान दिया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बवुमा के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी हुई। तीसरे सेशन में दो विकेट गिरे। पहले बवुमा 41 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद स्टब्स अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हुए। टॉनी डी जॉर्जी और वियान मुल्डर भी कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की।
सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे थे और दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों की खूब खबर ली। वेरेन के आउट होने के बाद मार्को यानसन ने आठवें विकेट के लिए मुथुसामी के साथ 97 रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया। मुथुसामी 109 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 206 गेंदों का सामना किया और 10 चौकों के अलावा 2 छक्के लगाए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। यानसन अपने शतक से चूक गए और 91 गेंदों में 7 छक्के और 6 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।
भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 9 रन बना लिए थे। केएल राहुल 2 और यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर क्रीज पर थे।
