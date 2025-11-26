साउथ अफ्रीका के कोच ने भारत के लिए किया इस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल, 49 पहले हुआ था विवाद, जानें पूरा मामला

South Africa coach used 'Grovel' for India: साउथ अफ्रीका टीम के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने मंगलवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत को 'गिड़गिड़ाने' पर मजबूर करने वाला बयान देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 80 से अधिक ओवर बल्‍लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 548 रन की बढ़त के साथ अपनी पारी घोषित कर दी। चौथे दिन स्‍टंप तक भारत ने 27 के स्‍कोर पर दो विकेट गंवा दिए। अब 5वें दिन भारत को जीत के लिए 522 रनों की दरकार है तो प्रोटियाज को 8 विकेट की जरुरत है।