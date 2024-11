IND vs SA 3rd T20i Live Streaming: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच अजेय बढ़त बनाने की जंग आज, जानें भारत में कब-कहां देखें फ्री

IND vs SA 3rd T20i कब खेला जाएगा? IND vs SA 3rd T20i आज बुधवार 13 नवंबर को भारतीय समयानुसार रात साढ़े 8 बजे से खेला जाएगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन घोषित करेंगे।

IND vs SA 3rd T20i कहां खेला जाएगा? IND vs SA 3rd T20i सेंचुरियन के सुपरस्‍पोर्ट पार्क में खेला जाएगा? IND vs SA 3rd T20i कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं? IND vs SA 3rd T20i को भारतीय फैंस स्पोर्ट्स18 के विभिन्न चैनल पर लाइव देख सकते हैं।

IND vs SA 3rd T20i की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री कौन से ऐप पर आएगी? IND vs SA 3rd T20i की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारतीय फैंस जियो सिनेमा ऐप पर एकदम फ्री देख सकते हैं। यह भी पढ़ें इंग्लैंड के खिलाफ शेष 3 टी20 मैचों से बाहर हुए आंद्रे रसेल, अल्जारी जोसेफ की निलंबन के बाद वापसी भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, आवेश खान, वरुण चक्रवर्ती।