हाथ मिलाना तो दूर, गौतम गंभीर की तरफ विराट कोहली ने देखा भी नहीं! वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

दरअसल, वायरल वीडियो में विराट कोहली ड्रेसिंग रूम जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए फोन में बिजी हैं। कोच गौतम गंभीर ठीक उनके सामने हैं। 37 वर्षीय क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में जाते समय मुख्य कोच को बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त गौतम गंभीर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है मोबाइल में बिजी होने की वजह से विराट कोहली गौतम गंभीर पर ध्यान नहीं दिए हों। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।