Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हाथ मिलाना तो दूर, गौतम गंभीर की तरफ विराट कोहली ने देखा भी नहीं! वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

Virat Kohli: भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 01, 2025

Gautam Gambhir and Virat Kohli

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है। इस मैच के दौरान गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच जहां गंभीर बातचीत देखी गई, वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली कथित तौर पर मुख्य कोच को इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

दरअसल, वायरल वीडियो में विराट कोहली ड्रेसिंग रूम जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए फोन में बिजी हैं। कोच गौतम गंभीर ठीक उनके सामने हैं। 37 वर्षीय क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में जाते समय मुख्य कोच को बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त गौतम गंभीर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है मोबाइल में बिजी होने की वजह से विराट कोहली गौतम गंभीर पर ध्यान नहीं दिए हों। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

BCCI की बढ़ी चिंता

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच कम बातचीत को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चिंतित है। इस मसले को सुलझाने के लिए बीसीसीआई ने एक बैठक बुलाने की तैयारी की है। संभवतः यह बैठक बुधवार को रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे से पहले हो सकती है।

आपको बता दें कि रांची वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय किया था। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीत लिया था।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय
क्रिकेट
Rohit Sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

01 Dec 2025 07:50 pm

Published on:

01 Dec 2025 07:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हाथ मिलाना तो दूर, गौतम गंभीर की तरफ विराट कोहली ने देखा भी नहीं! वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हार्दिक पंड्या को मिला क्लियरेंस, जानें कब होगी मैदान पर वापसी

Hardik pandya
क्रिकेट

विराट और रोहित की टेस्ट टीम में होगी वापसी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज की सच्चाई

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

रांची में जीत के बाद जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली! वीडियो वायरल

Virat Kohli Viral Video
क्रिकेट

“ड्रेसिंग रूम में कदम रखते ही दिख गया था टैलेंट”, कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाज की तारीफों के पुल बांधे

KL Rahul
क्रिकेट

IND vs SA: कोच ने विराट और रोहित को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दिया मैच जिताने का श्रेय

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.