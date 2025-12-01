हाथ मिलाना तो दूर, गौतम गंभीर की तरफ विराट कोहली ने देखा भी नहीं! वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है। इस मैच के दौरान गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच जहां गंभीर बातचीत देखी गई, वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली कथित तौर पर मुख्य कोच को इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
दरअसल, वायरल वीडियो में विराट कोहली ड्रेसिंग रूम जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए फोन में बिजी हैं। कोच गौतम गंभीर ठीक उनके सामने हैं। 37 वर्षीय क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में जाते समय मुख्य कोच को बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त गौतम गंभीर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है मोबाइल में बिजी होने की वजह से विराट कोहली गौतम गंभीर पर ध्यान नहीं दिए हों। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच कम बातचीत को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चिंतित है। इस मसले को सुलझाने के लिए बीसीसीआई ने एक बैठक बुलाने की तैयारी की है। संभवतः यह बैठक बुधवार को रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे से पहले हो सकती है।
आपको बता दें कि रांची वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय किया था। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीत लिया था।
