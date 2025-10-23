Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत को हराना मुश्किल… पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज बराबरी के बाद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने कही यह बात

साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है। पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 23, 2025

simon harmer

शिमोन हार्मर, गेंदबाज, साउथ अफ्रीका

IND vs SA: रावलपिंडी टेस्ट में 8 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान पर बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिनर शिमोन हार्मर ने कहा है कि भारतीय टीम को हराना सबसे मुश्किल काम है।

पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका की जीत के बाद टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए हार्मर ने कहा, "इस समय भारत के साथ खेलना और हराना मुश्किल है। उनके पास अलग-अलग परिस्थितियों और खिलाड़ियों वाले स्टेडियमों का एक बड़ा पूल है।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की स्पिनरों के अनुकूल परिस्थितियों में जीत से साउथ अफ्रीका को अगले साल भारत और श्रीलंका के आगामी दौरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इस दौरे पर आने से पहले, हमें पता था कि हमें जल्दी सीखना होगा ताकि जब हम भारत में खेलें, तो पहले दिन से ही अच्छा प्रदर्शन करें। भारत एक अच्छी टीम है और उनके स्पिनर विश्वस्तरीय हैं।"

हार्मर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी के साथ भारत लौटना अच्छा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मैच जीते जाते हैं, इसलिए 50 प्रतिशत जीत प्रतिशत एक आदर्श शुरुआत है और इससे हमें अगली सीरीज के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा।"

35 साल के हार्मर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो रणनीति अपनाई वही भारत के खिलाफ भी अपनाएंगे। यहां का अनुभव भारत में काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब रहूंगा।

साउथ अफ्रीकी टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार चार स्पिनरों केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन और शिमोन हार्मर के साथ आई है। साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है। पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

IND-W vs NZ-W: स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, वनडे में इस रिकॉर्ड की बराबरी की
खेल
smriti mandhana and pratika rawal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

23 Oct 2025 09:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को हराना मुश्किल… पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज बराबरी के बाद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने कही यह बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद दोहरा झटका

AFG vs ZIM
क्रिकेट

भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने शतक ठोक 37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Pratika Rawal
क्रिकेट

‘करो या मरो’ मुकाबले में गरजीं भारत की बेटियां, न्यूजीलैंड को दे दिया विशाल लक्ष्य

Pratika Rawal
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने एडिलेड में बना डाले कई रिकॉर्ड्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी पिछड़े

Rohit Sharma oDI
क्रिकेट

रोहित-शुभमन की जोड़ी भी रह गई पीछे, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने किया कमाल

Pratika Rawal Smriti Mandhana
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.