भारत को हराना मुश्किल… पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज बराबरी के बाद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने कही यह बात

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की स्पिनरों के अनुकूल परिस्थितियों में जीत से साउथ अफ्रीका को अगले साल भारत और श्रीलंका के आगामी दौरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इस दौरे पर आने से पहले, हमें पता था कि हमें जल्दी सीखना होगा ताकि जब हम भारत में खेलें, तो पहले दिन से ही अच्छा प्रदर्शन करें। भारत एक अच्छी टीम है और उनके स्पिनर विश्वस्तरीय हैं।"