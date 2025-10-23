Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

IND-W vs NZ-W: स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, वनडे में इस रिकॉर्ड की बराबरी की

India Women vs New Zealand Women: भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के संग 109 रन की पारी खेली।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 23, 2025

smriti mandhana and pratika rawal

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल (Photo Credit- IANS)

IND-W vs NZ-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया है। दरअसल, 29 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के संग 109 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर की 14वीं और इस साल की 5वीं सेंचुरी है। इस तरह उन्होंने एक साल में महिला वनडे में सर्वाधिक सेंचुरी की साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज तज़मिन ब्रिट्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

34 वर्षीय साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर तज़मिन ब्रिट्स ने इंदौर में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड पर अपनी टीम की जीत के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। वैसे स्मृति मंधाना 2024 में भी सर्वाधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी थीं।

महिला वनडेः एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक सेंचुरी

5 शतक - तज़मिन ब्रिट्स- 2025
5 शतक - स्मृति मंधाना - 2025
4 शतक - स्मृति मंधाना- 2024

स्मृति मंधाना ने 88 गेंद में लगाई सेंचुरी

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 88 गेंदों में शतक पूरा किया। इस मैच में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के बीच 212 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह दूसरा मौका है, जब दोनों के बीच 200 से अधिक की साझेदारी हुई है।

महिला वनडे में सर्वाधिक सेंचुरी

15 शतक - मेग लैनिंग
14 शतक - स्मृति मंधाना
13 शतक - सूजी बेट्स
12 शतक - टैमी ब्यूमोंट
10 शतक - नेट साइवर ब्रंट

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने एशिया के पहले बल्लेबाज..
क्रिकेट
Rohit Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

23 Oct 2025 08:00 pm

Hindi News / Sports / IND-W vs NZ-W: स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, वनडे में इस रिकॉर्ड की बराबरी की

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

रोहित-शुभमन की जोड़ी भी रह गई पीछे, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने किया कमाल

Pratika Rawal Smriti Mandhana
क्रिकेट

अगर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप, तो शुभमन गिल से छीनी जाएगी कप्तानी?

Shubman Gill
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

Gerald Coetzee
क्रिकेट

IND vs AUS: मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने मानी गलती, रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

Shubman Gill
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने एशिया के पहले बल्लेबाज..

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.