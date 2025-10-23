IND-W vs NZ-W: स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, वनडे में इस रिकॉर्ड की बराबरी की

IND-W vs NZ-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया है। दरअसल, 29 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के संग 109 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर की 14वीं और इस साल की 5वीं सेंचुरी है। इस तरह उन्होंने एक साल में महिला वनडे में सर्वाधिक सेंचुरी की साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज तज़मिन ब्रिट्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।