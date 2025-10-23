रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने एशिया के पहले बल्लेबाज..

शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए उन्होंने भारत की ओर से अपनी पारी के दौरान 2 शानदार छक्के लगाए और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। दरअसल, मैच में लगाए गए पहले छक्के की बदौलत रोहित शर्मा SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ 150 छक्के लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा ने सभी प्रारूप में SENA देशों के खिलाफ 156 मैच खेले हैं और कुल 151 छक्के लगाए हैं।