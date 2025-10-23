IPL 2025 से पहले पंजाब किंग्स का बड़ा फैसला, धांसू स्पिन बॉलिंग कोच को अपने साथ जोड़ा

साईराज बहुतुले, स्पिन बॉलिंग कोच, पंजाब किंग्स (Photo Credit- Punjab Kings @X)
Sairaj Bahutule: IPL 2026 से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले को अपने संग जोड़ा है। उन्होंने 2023 से 2025 तक पंजाब किंग्स से जुड़े रहे सुनील जोशी की जगह ली है। इससे पहले पूर्व लेग स्पिनर ने घरेलू टीम केरल, गुजरात, विदर्भ, बंगाल और आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को कोचिंग दी है।
पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने साईराज बहुतुले की नियुक्त पर कहा, "हम वर्षों से पंजाब किंग्स के लिए उनकी समर्पित सेवा और योगदान के लिए सुनील जोशी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अब हम आगे की ओर देख रहे हैं। हम अपने कोचिंग स्टाफ में साईराज बहुतुले का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं।"
उन्होंने कहा, "खेल के बारे में साईराज बहुतुले की गहरी समझ, विशेष रूप से घरेलू गेंदबाजों को तैयार करने और रणनीति के प्रबंधन में उनका व्यापक अनुभव, हमारे लिए अमूल्य होगा। उनकी विशेषज्ञता आने वाले सीजन के लिए एक मजबूत और एकजुट गेंदबाजी इकाई बनाने के हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।"
वहीं, पंजाब किंग्स से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए साईराज बहुतुले ने कहा, मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूं। यह एक ऐसी टीम है, जो अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेलती है। इस टीम में बहुत क्षमता है। इस टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मैं उनके कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं।
