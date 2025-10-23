IPL 2025 से पहले पंजाब किंग्स का बड़ा फैसला, धांसू स्पिन बॉलिंग कोच को अपने साथ जोड़ा

वहीं, पंजाब किंग्स से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए साईराज बहुतुले ने कहा, मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूं। यह एक ऐसी टीम है, जो अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेलती है। इस टीम में बहुत क्षमता है। इस टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मैं उनके कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं।