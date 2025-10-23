17 साल और 619 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद कोहली के साथ हुआ ऐसा, एडिलेड में हताश होकर लौटे पवेलियन

कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक 123 टेस्ट, 304 वनडे और 125 टी20 मैच खेल चुके हैं। इंटरनेशनल करियर में वह पहली बार लगातार 2 पारियों में बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भी कोहली खाता नहीं खोल पाए थे। एडिलेड में भी वह 4 गेंद खेलने के बाद पवेलियन लौट गए। बेहद खराब शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इंडिया 50 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 264 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। गिल सिर्फ 9 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके। इसके बाद विराट कोहली (0) मैदान पर उतरे, लेकिन चार गेंदों के बाद LBW हो गए।