17 साल और 619 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद कोहली के साथ हुआ ऐसा, एडिलेड में हताश होकर लौटे पवेलियन

Virat Kohli vs Australia in ODI: विराट कोहली का इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में शानदार रिकॉर्ड था। उन्होंने 50 से अधिक की औसत से रन बनाए थे और 5 शतकीय पारिया भी खेली थीं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Virat Kohli 0 at adelaide odi

एडिलेड में 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटते विराट कोहली (फोटो- IANS)

भारत ने खराब शुरुआत के बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 265 रन का लक्ष्य दिया है। टीम इंडिया फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। इस मुकाबले में एक बार फिर शुभमन गिल और विराट कोहली फ्लॉप रहे। कोहली तो खाता भी नहीं खोल सके। पिछले मुकाबले में भी वह 9 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। कोहली के करियर में ऐसा पहली बार हुआ, जब वह लगातार दो पारियों में बिना खाता खोले आउट हो गए।

करियर में पहली बार हुआ ऐसा

कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक 123 टेस्ट, 304 वनडे और 125 टी20 मैच खेल चुके हैं। इंटरनेशनल करियर में वह पहली बार लगातार 2 पारियों में बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भी कोहली खाता नहीं खोल पाए थे। एडिलेड में भी वह 4 गेंद खेलने के बाद पवेलियन लौट गए। बेहद खराब शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इंडिया 50 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 264 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। गिल सिर्फ 9 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके। इसके बाद विराट कोहली (0) मैदान पर उतरे, लेकिन चार गेंदों के बाद LBW हो गए।

जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में टीम इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 59वां अर्धशतक लगाते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की। उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके निकले।

भारतीय टीम 226 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से हर्षित राणा (नाबाद 24) ने अर्शदीप सिंह (13) के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क को 2 सफलताएं हाथ लगीं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत चुका है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा।

Cricket News

Updated on:

23 Oct 2025 02:08 pm

Published on:

23 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 17 साल और 619 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद कोहली के साथ हुआ ऐसा, एडिलेड में हताश होकर लौटे पवेलियन

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

