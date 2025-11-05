IND VS SA Test Sereis: तीन मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने ठोके 488 रन, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिली जगह

Karun Nair ignored for South Africa Tests: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में हैं, जबकि ऋषभ पंत को उप-कप्तान बनाया गया है। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया है। यह तब है जब वह शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू क्रिकेटर में रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं। उनकी फॉर्म का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन के सिर्फ तीन मैचों में 488 रन कूट डाले, जिसमें एक दोहरा शतक, एक शतक और एक अर्द्धशतक शामिल हैं।