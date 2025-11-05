IND VS SA Test Sereis: तीन मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने ठोके 488 रन, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिली जगह

करुण नायर, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
Karun Nair ignored for South Africa Tests: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में हैं, जबकि ऋषभ पंत को उप-कप्तान बनाया गया है। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया है। यह तब है जब वह शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू क्रिकेटर में रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं। उनकी फॉर्म का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन के सिर्फ तीन मैचों में 488 रन कूट डाले, जिसमें एक दोहरा शतक, एक शतक और एक अर्द्धशतक शामिल हैं।
उन्होंने मौजूदा रणजी सीजन में कर्नाटक के बल्लेबाज ने केरल के खिलाफ पहली पारी में 233 रन, गोवा के खिलाफ नाबाद पहली पारी में 174 रन जबकि सौराष्ट्र के खिलाफ पहली पारी में 73 और दूसरी पारी में 8 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्लेबाज को उम्मीद थी कि घरेलू क्रिकेट में इस शानदार प्रदर्शन के बलबूते वह भारतीय चयनकर्ताओं का दिल फिर से जीतने में कामयाब होंगे, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा है। वह इंग्लैंड दौरे के बाद से भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। वह अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके थे।
करुण नायर को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था, जहां दाएं हाथ का बल्लेबाज प्रभाव छोड़ने ने विफल रहा था। वह इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ 4 मैचों की 8 इनिंग में कुल 205 रन ही बना सके थे। उन्होंने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में 0 और 20, बर्मिंघम में 31 और 26, लॉर्ड्स में 40 और 14, द ओवल में 57 और 17 रन बनाए थे।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्पीड स्टार मोहम्मद शमी को भारतीय टीम में जगह नहीं मिल सकी है। घरेलू क्रिकेट में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद चयनकर्ताओं की ओर से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीरीज 2025-26 पर नजर डालें तो उन्होंने तीन मैच में कुल 15 विकेट चटकाए हैं।
