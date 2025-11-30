Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA: रांची में भी नहीं मिला मार्को यानसन का तोड़, फिर लगाई भारतीय बॉलर्स की क्लास!

India vs South Africa 1st ODI: टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने रांची वनडे में 39 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन की पारी खेली।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 30, 2025

Marco Jansen

मार्को यानसन (फोटो- IANS)

IND vs SA 1st ODI Ranchi: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मार्को यानसन ने 39 गेंदों में 70 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 8 चौके और 3 छक्के लगाए। यानसन ने गुवाहाटी टेस्ट में भी 91 गेंदों में 7 छक्के और 6 चौकों की मदद से 93 रन की पारी खेली थी। उस पिच पर भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज इस स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच सका था। मार्को यानसन की जर्सी का रंग बदल गया लेकिन तेवर वही है। उन्होंने रांची में फिर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं।

हर्षित ने दी शानदार शुरुआत

विराट कोहली के शतक और रोहित-राहुल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 350 रन का लक्ष्य रखा। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में रायन रिकल्टन और क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया। देखते ही देखते 130 रन पर साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई। यहां से भारतीय टीम की जीत आसान लगने लगी। लेकिन क्रीज पर आए मार्को यानसन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई शुरू की और मैथ्यू ब्रिट्ज्के के साथ मिलकर जीत की उम्मीद जगा दी।

यानसन ने सिर्फ 39 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 70 रन कूट दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रन की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालांकि कुलदीप यादव की गेंद पर रवींद्र जडेजा ने यानसन का कैच लपककर इस साझेदारी को तोड़ा। साउथ अफ्रीका के लिए वह इस मैच के दूसरे हाई स्कोरर रहे। मार्को यानसन के बाद ब्रिट्ज्के भी आउट हो गए, जिन्होंने 80 गेंदों में 72 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा टॉनी डी जॉर्जी ने 39 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 37 रन की पारी खेली।

इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी। जायसवाल ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 136 रन की साझेदारी हुई। दोनों के आउट होने के बाद केएल राहुल ने अर्धशतक जड़ा तो रवींद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ 20 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इस तरह टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए।

Updated on:

30 Nov 2025 09:15 pm

Published on:

30 Nov 2025 09:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: रांची में भी नहीं मिला मार्को यानसन का तोड़, फिर लगाई भारतीय बॉलर्स की क्लास!

Patrika Site Logo

