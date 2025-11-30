IND vs SA: रांची में भी नहीं मिला मार्को यानसन का तोड़, फिर लगाई भारतीय बॉलर्स की क्लास!

IND vs SA 1st ODI Ranchi: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मार्को यानसन ने 39 गेंदों में 70 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 8 चौके और 3 छक्के लगाए। यानसन ने गुवाहाटी टेस्ट में भी 91 गेंदों में 7 छक्के और 6 चौकों की मदद से 93 रन की पारी खेली थी। उस पिच पर भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज इस स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच सका था। मार्को यानसन की जर्सी का रंग बदल गया लेकिन तेवर वही है। उन्होंने रांची में फिर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं।