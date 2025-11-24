Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

कौन बनेगा रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में ये हैं दो दावेदार

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। इस सीरीज में टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर को लेकर होगी। आइये जानते इसके दावेदारों के बारे में।

भारत

image

lokesh verma

Nov 24, 2025

India vs South Africa

गौतम गंभीर के साथ जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। (फोटो ANI)

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। शुभभमन गिल इंजरी के चलते टीम में नहीं चुने गए हैं। ऐसे में हेड कोच गौतम गभीर और कप्‍तान केएल राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर को लेकर होगा। उनके पास यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ दो सबसे बड़े दावेदार हैं। तीसरा विकल्‍प खुद राहुल हो सकते हैं, लेकिन वह 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने करियर के ज्‍यादातर समय नंबर 5 या 6 पर ही खेले हैं। ऐसे में यशस्‍वी और रुतुराज में कौन बेहतर हो सकता है? आइये एक नजर डालते हैं।

ओपनर रोल के लिए जायसवाल बनाम गायकवाड़

बता दें कि यशस्‍वी जायसवाल ने अभी तक सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला है। वह मैच 2024 में नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां वह सिर्फ 15 रन बना सके थे। तब से उन्हें या तो वनडे टीम से नजरअंदाज किया जाता रहा है या फिर टीम में ओपनर बैक अप रूप में शामिल करने के बाद बैंच पर बिठाया जाता रहा है।

रुतुराज ने खेले 6 वनडे

रुतुराज गायकवाड़ की बात करें तो वह अब तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें से चार मैचों में उन्होंने पारी की शुरुआत की है। भारत के लिए 50 ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने अब तक 19.2 के औसत से 115 रन बनाए हैं, जिनमें से 98 रन उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 71 रन है।

मौजूदा फार्म शानदार

गायकवाड़ के लिस्ट ए क्रिकेट में भी उनके आंकड़े बेहतर हैं। सीएसके के कप्तान ने 89 लिस्ट ए मैच में 4534 रन बनाए हैं और उनका औसत 57.39 है, जबकि बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 33 मैच में 52.62 के औसत से 1526 रन बनाए हैं। इसके अलावा गायकवाड़ हाल ही में अपने करियर के सबसे अच्छे फॉर्म में हैं। इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए वनडे सीरीज में उन्होंने तीन मैच में 117, 68* और 25 रन बनाए और ये सभी पारियां टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आई हैं।

गायकवाड़ के पास ज़्यादा अनुभव

गायकवाड़ के पास ज़्यादा अनुभव होने के अलावा उनका फ़ॉर्म भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे में टॉप ऑर्डर में जगह बनाने का हक देता है। इसके अलावा, यह रोल ज्‍यादा दिन का नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि गिल के वापस आने पर रुतु एक झटके में टीम से बाहर हो सकते हैं।

रोहित शर्मा के बाद यशस्‍वी सबसे अच्‍छे विकल्‍प

जहां तक ​​जायसवाल की बात है तो वह लंबे समय के लिए ओपनिंग के विकल्‍प के तौर पर आजमाए जा सकते हैं। रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद वह निश्चित रूप से गिल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे आगे हो सकते हैं। इससे न केवल यह पक्का होगा कि भारत दाएं-बाएं कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगा, बल्कि बाएं हाथ के इस खिलाड़ी पर भी फैसला हो पाएगा, जिसे सभी फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है।

भारतीय वनडे टीम

केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।

