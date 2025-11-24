कौन बनेगा रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में ये हैं दो दावेदार

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। शुभभमन गिल इंजरी के चलते टीम में नहीं चुने गए हैं। ऐसे में हेड कोच गौतम गभीर और कप्‍तान केएल राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर को लेकर होगा। उनके पास यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ दो सबसे बड़े दावेदार हैं। तीसरा विकल्‍प खुद राहुल हो सकते हैं, लेकिन वह 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने करियर के ज्‍यादातर समय नंबर 5 या 6 पर ही खेले हैं। ऐसे में यशस्‍वी और रुतुराज में कौन बेहतर हो सकता है? आइये एक नजर डालते हैं।