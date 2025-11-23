चयनकर्ताओं ने तोड़ी इन 7 खिलाड़ियों की उम्मीदें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में नहीं दी जगह

Team India Full Squad for ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (IND vs SA ODI Series 2025) की शुरुआत 30 नवंबर से होगी, जिसके लिए चयनकर्ताओं ने रविवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान केएल राहुल (KL Rahul) को सौंपी गई है। इस टीम में 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की वापसी हुई है लेकिन 7 खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वापसी की उम्मीद लगाए बैठे मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) को भी झटका लगा है, तो अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को भी निराशा हाथ लगी है।