चयनकर्ताओं ने तोड़ी इन 7 खिलाड़ियों की उम्मीदें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में नहीं दी जगह

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Team India Full Squad for ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (IND vs SA ODI Series 2025) की शुरुआत 30 नवंबर से होगी, जिसके लिए चयनकर्ताओं ने रविवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान केएल राहुल (KL Rahul) को सौंपी गई है। इस टीम में 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की वापसी हुई है लेकिन 7 खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वापसी की उम्मीद लगाए बैठे मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) को भी झटका लगा है, तो अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को भी निराशा हाथ लगी है।
अक्षर पटेल – गेंद और बल्ले से योगदान देकर अपनी पहचान बनाने वाले अक्षर पटेल को चयनकर्ताओं ने निराश किया है और उन्हें वनडे सीरीज के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी है। सेलेक्शन से पहले अक्षर पटेल को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में कप्तानी का दावेदार भी माना जा रहा था।
संजू सैमसन – श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को चुनना सही समझा। गायकवाड़ ने आखिरी वनडे साल 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था।
वरुण चक्रवर्ती– चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार गेंदबाजी करने वाले वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने 9 मार्च (चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल का दिन) के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेला है।
मोहम्मद सिराज– ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में वापसी करने वाले मोहम्मद सिराज को एक बार फिर टीम से बाहर कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि टी20 वर्ल्डकप की तैयारियों की वजह से उन्हें आराम देने का फैसला किया गया है।
मोहम्मद शमी – चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी की उम्मीदें फिर से चयनकर्ताओं ने तोड़ दी हैं। शमी ने भी अपना आखिरी वनडे 9 मार्च को ही खेला था। उसके बाद से वह लगातार टीम से बाहर रहे हैं।
अभिषेक शर्मा– एशिया कप 2025 में धमाकेदार बल्लेबाजी से नाम कमाने वाले अभिषेक शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इस बार शुभमन और श्रेयस के चोटिल होने के बाद उम्मीद थी कि अभिषेक को मौका मिलेगा, लेकिन यहां भी उनकी उम्मीदें टूट गईं।
हार्दिक पंड्या – टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को फिर से टीम में जगह नहीं मिली है। टीम इंडिया के लिए 94 वनडे मैच खेलने वाले पंड्या ने भी आखिरी मुकाबला 9 मार्च को ही खेला था। उसके बाद वह चोट की वजह से टीम से बाहर थे। इस सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें निराश कर दिया।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।
